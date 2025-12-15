自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

美研究開發出新型抗體 抑制致命乳癌擴散

2025/12/15 14:02

美國1項研究研發出1種針對三陰性乳癌細胞的抗體。圖為示意圖。（擷自freepik）

美國1項研究研發出1種針對三陰性乳癌細胞的抗體。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕三陰性乳癌（TNBC）被認為是最具侵襲性和最難治療的乳癌類型之一。它生長迅速，早期即易擴散，且缺乏荷爾蒙受體，因此無法像其他乳癌那樣使用標靶藥物進行治療。對此美國1項研究研發出1種針對TNBC細胞的抗體，此研究發表在《乳癌研究》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國南卡羅萊納醫科大學（MUSC）霍林斯癌症中心的研究團隊研發出1種抗體，旨在干擾TNBC細胞存活、增殖和逃避免疫系統檢測的多個過程。實驗表明該抗體能夠抑制原發腫瘤的生長，限制癌細胞向肺部的擴散，並恢復攻擊癌細胞的免疫細胞活性。

這項臨床前研究主要課題為1種名為分泌型捲曲相關蛋白2（SFRP2）的蛋白質上。這種蛋白質在促進癌症生長方面發揮關鍵作用，它能促進新血管的形成，阻止癌細胞死亡，並削弱通常會摧毀腫瘤的免疫細胞。

而研究團隊開發出的抗體能阻斷SFRP2。該抗體經過基因工程改造，能夠精準結合SFRP2，從而限制其對癌細胞的影響。

在2種晚期三陰性乳癌模型中，接受抗體治療的小鼠肺部腫瘤發生率，遠低於未接受抗體治療的小鼠。此抗體不僅療效顯著，且標靶性極強。研究人員追蹤其在體內的運動軌跡後發現，它主要集中在腫瘤組織中，而不會擴散到健康器官或正常生長的細胞中。

該抗體具備的精準性與傳統的化療截然不同，傳統化療會廣泛殺死細胞，並導致許多患者在治療過程中出現嚴重的副作用。

最後研究團隊測試抗體能否克服癌症治療中最大的難題，即化療抗藥性。阿黴素是治療三陰性乳癌的標準藥物，通常在初期有效，但許多腫瘤最終會停止反應。研究人員建構了對阿黴素不再敏感的癌細胞後發現，抗體仍然能夠導致這些難治性癌細胞發生強烈細胞死亡。

研究團隊表示，研究結果令人鼓舞，因為它表明即使標準療法失敗，此抗體療法也可能有效。

