6旬婦手抖面具臉誤認憂鬱、巴金森氏症 竟是B12嚴重缺乏

林映藍醫師提醒，民眾若發現家中長輩出現不明原因的疲倦、手腳麻木刺痛、走路姿態異常，有可能是B12缺乏，應及早就醫釐清。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中67歲李姓婦人，近來出現走路不穩、說話結巴、雙手顫抖等症狀，甚至出現面具臉、反應遲緩等類似巴金森氏症的表現。起初到身心科就醫被診斷為憂鬱症，但藥物治療後症狀反而更嚴重。直到前往神經內科就診，檢查後才發現竟是嚴重缺乏維生素B12導致的神經病變，經連續注射與口服補充治療後，症狀才大幅好轉。

長安醫院神經內科醫師林映藍表示，維生素B12是維護神經系統運作的關鍵營養素，主要負責神經髓鞘的生成與修復。一旦缺乏，將導致神經傳導異常，初期症狀包括手腳麻木、肢體無力、動作遲緩及不明原因的憂鬱或認知功能衰退；嚴重缺乏者，甚至會模仿「巴金森氏症」，出現肢體僵硬、步態異常等症狀，若未及早診斷與治療，部分神經損傷可能成為永久性損害。

林映藍指出，B12缺乏是長者神經病變常見的隱形殺手，高齡者、長期素食、曾接受胃部手術，或患有糖尿病、高血壓等慢性病族群，因吸收能力下降，皆是高風險族群。以患者為例，本身有慢性病史且年長，B12缺乏讓她原本脆弱的神經系統在面對壓力時更加不穩，進而放大肢體無力的感受。

林映藍表示，神經修復的黃金期約為3至6週，若能在此期間及早補充高濃度B12，極有機會逆轉症狀，恢復生活功能。治療上，會依據患者缺乏程度選擇針劑或高劑量口服藥，患者在接受注射治療後，步態穩定度顯著改善，原本表情呆滯、反應緩慢的情形也顯著好轉。

林映藍提醒，民眾若發現家中長輩出現不明原因的疲倦、手腳麻木刺痛、走路姿態異常（如拖地行走）或記憶力突然衰退，應儘早至神經內科就醫，透過專業診斷確認是否為B12缺乏所致，而非單純視為老化或心理因素。及早發現並精準補充，大多能獲得良好的預後，避免神經系統遭受永久性傷害。

