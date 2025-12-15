桃市社區心理衛生中心打造心願聖誕樹 傳遞心理健康概念

桃園市社區心理衛生中心12月結合全市5處社會住宅舉辦「聖誕暖心互動」活動。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市社區心理衛生中心12月結合全市5處社會住宅舉辦「聖誕暖心互動」活動，透過趣味闖關、心願小卡及拍立得留影等，將心理健康的概念帶入社區，在歲末陪伴居民感受支持與溫暖。

桃市府衛生局表示，「楊梅1號」社宅、「中路3號」社宅、「平鎮1號」社宅、「八德2號」社宅及「蘆竹2號」社宅均設置有象徵祝福與希望的「心願聖誕樹」，邀請住戶在「心願小卡」上寫下願望、給自己加油鼓勵的話語或送給親友的祝福，再將小卡掛上聖誕樹，寄託心意並傳遞正向力量，心衛中心同仁亦自創活潑趣味的「Merry Merry 猜」互動遊戲，與民眾一同挑戰，活動氣氛熱絡。

此外，現場也提供拍立得服務，讓民眾即拍即留紀念照片，並可同步上傳分享，將溫暖從線下延伸至線上，讓社區心理衛生中心更深入社區、貼近民眾。

衛生局長賈蔚表示，昨（14）日他也到「八德2號」社宅參與活動，桃園市目前已成立5處社區心理衛生中心，讓心理健康議題不再遙遠，而是逐漸融入民眾的日常生活，衛生局將持續於桃園市其他地區布建社區心理衛生中心，並以多元形式活動深化社區互動，打造友善、可近性的心理健康支持環境，陪伴市民自在談論心理健康並提升資源取得的便利性。

