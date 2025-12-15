自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

桃市社區心理衛生中心打造心願聖誕樹 傳遞心理健康概念

2025/12/15 13:45

桃園市社區心理衛生中心12月結合全市5處社會住宅舉辦「聖誕暖心互動」活動。（衛生局提供）

桃園市社區心理衛生中心12月結合全市5處社會住宅舉辦「聖誕暖心互動」活動。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市社區心理衛生中心12月結合全市5處社會住宅舉辦「聖誕暖心互動」活動，透過趣味闖關、心願小卡及拍立得留影等，將心理健康的概念帶入社區，在歲末陪伴居民感受支持與溫暖。

桃市府衛生局表示，「楊梅1號」社宅、「中路3號」社宅、「平鎮1號」社宅、「八德2號」社宅及「蘆竹2號」社宅均設置有象徵祝福與希望的「心願聖誕樹」，邀請住戶在「心願小卡」上寫下願望、給自己加油鼓勵的話語或送給親友的祝福，再將小卡掛上聖誕樹，寄託心意並傳遞正向力量，心衛中心同仁亦自創活潑趣味的「Merry Merry 猜」互動遊戲，與民眾一同挑戰，活動氣氛熱絡。

「聖誕暖心互動」活動，透過趣味闖關、心願小卡及拍立得留影等，將心理健康的概念帶入社區。（衛生局提供）

「聖誕暖心互動」活動，透過趣味闖關、心願小卡及拍立得留影等，將心理健康的概念帶入社區。（衛生局提供）

此外，現場也提供拍立得服務，讓民眾即拍即留紀念照片，並可同步上傳分享，將溫暖從線下延伸至線上，讓社區心理衛生中心更深入社區、貼近民眾。

衛生局長賈蔚表示，昨（14）日他也到「八德2號」社宅參與活動，桃園市目前已成立5處社區心理衛生中心，讓心理健康議題不再遙遠，而是逐漸融入民眾的日常生活，衛生局將持續於桃園市其他地區布建社區心理衛生中心，並以多元形式活動深化社區互動，打造友善、可近性的心理健康支持環境，陪伴市民自在談論心理健康並提升資源取得的便利性。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中