健康網》「長照3.0」上路！元旦起擴大照顧年輕型失智者 重點一次看

長照3.0上路。政府規劃政策分3階段實施，從2026年元旦起更擴大照顧年輕型失智者與失能者，享有更便捷的長照服務；圖為情境照。

〔健康頻道／綜合報導〕根據行政院預估，2070年與青壯年人口相當，幼年及青壯年人口持續下降，老年人口則持續上升，0-14歲人口減少62.6%（171萬人），15-64歲青壯年人口減少56.9%（920萬人），65歲以上老年人口增加55.2%（248萬人），因此宣布長照3.0政策上路。政府規劃政策分3階段實施，優化服務內容，提升長照服務可近性，同時，從明年元旦起更擴大照顧年輕型失智者且失能者，享有更便捷的長照服務。

衛福部長石崇良曾表示，台灣10月底65歲以上人口465萬人，占人口比19.9%，預估今年將邁入超高齡社會，因應高齡化社會，2017年開始實施長照2.0計畫，長照預算從2016年一年49.7億，明年將突破1000億，成長將20倍；長照人力的照服員從2點多萬人，現在已經超過10萬人，長照據點超過1萬5000個，照顧的人數超過85萬，長照2.0發展，已經打下長照3.0基礎。

自由健康網歸納長照3.0政策3階段的各項內容與補助政策，整理成以下實施重點，方便民眾一次了解：

Q1：長照3.0計畫特色是什麼？

衛生福利部積極規劃長照3.0計畫，以落實總統賴清德「國家希望工程」中擴大社會投資、減輕家庭負擔及強化醫療照顧銜接，打造健康臺灣之重要施政目標。

長照3.0計畫預計提前於115年正式啟動。本計畫以「健康促進」、「醫療照顧整合」、「積極復能」、「提升機構量能」、「強化家庭支持」、「導入智慧照顧」、「落實安寧善終」及「人力專業發展」等8大目標為策略主軸，旨在建構以居家、社區、機構及醫療體系為基礎，並整合社會福利資源之連續性照護服務模式。

Q2：長照3.0何時會上路？

根據衛福部網站指出，施行日期分3階段實施：

●2025年9月1日起施行

●2026年1月1日起施行

●2026年7月1日起施行

Q3：長照3.0第1階段的實施內容為何？

●2025年9月1日起施行的內容

1.放寬聘僱外籍看護工之被照顧者家庭於原核定額度下適用社區式照顧服務：

鑑於日間照顧及家庭托顧服務屬一對多社區照顧服務模式，有助長照個案透過社會參與減輕或延緩失能（智）狀況，放寬此類長照個案可在原核定額度下使用日間照顧及家庭托顧服務。

2.擴大社區式交通接送服務範圍及給付額度：

為提升長照個案社區參與之便利性，擴大社區交通接送服務適用範圍，納入身心障礙日間照顧服務（含社區式日間照顧服務據點、身心障礙者托顧家庭及提供日間照顧服務之身心障礙福利機構），並提高給付額度一般區每趟自新臺幣100元提升至115元；原鄉、離島每趟自120元提升至140元。

3.調高營養照護服務給付額度：

針對有營養照護需求的長照個案，調整服務次數及給付額度，自4次1組合4000元，調整為3次1組合4500元。

4.調整居家喘息服務內容：

考量喘息服務時間之工作內容，實務上應符合家庭照顧者及被照顧者之需求與服務單位議定服務內容；又陪同運動不應只侷限於家中，在安全情況下得陪同到居家以外地點，包括家中附近的公園等。

Q4：長照3.0第2階段的實施內容為何？

●2026年1月1日起施行

擴大長照給付對象，針對年輕型失智症者及急性後期整合照護計畫對象，提供更適切的照顧支持，政府希望減輕家庭照顧者的負擔，並延緩失智失能狀況，且未滿50歲的年輕型失智症者，或發生意外時正值中壯年的失能者，其對社會與家庭影響甚鉅，若能及早獲得長照服務，將有助於延緩病程進展。

根據統計，30歲至64歲失智症盛行率為1.19 % ，其中部分個案合併失能確實有接受長照服務的必要。因此，特別放寬未滿50歲失智症且失能者的申請資格，及早介入提供協助。

Q5：長照3.0第3階段的實施內容為何？

●2026年7月1日起施行

為滿足失能者新興照顧需求，新增智慧科技輔具，每3年6萬元的額度可用於租賃智慧科技租賃輔具項目，包含移位、移動、沐浴排泄、居家照顧床、安全看視等5大面向，提升失能者的自主生活能力並減輕照顧負擔。

參考日本輔具租賃制度，未來民眾可以依據照顧需求及身體狀況變化隨時更換租賃適切輔具，鼓勵運用科技提升長照品質。

衛福部鼓勵符合長照服務申請資格民眾，可向各縣市長期照顧管理中心提出申請，或撥打1966長照服務專線洽詢相關資訊。

Q6:長照3.0還有什麼其他重點？

● 醫療與長照的無縫接軌

不只扮演醫療，也要深入社區長照服務，最重要的一環是接合「急性後期照顧」（PAC）要強化，減少長期失能，健保補助從3個月延長到6個月，前3個月是機能復健，後3個月是生活恢復，能回到社區。

長照服務和醫療服務需進一步銜接，例如在宅醫療、在家責任醫療、遠距醫療、安寧緩和醫療皆可整合在「大家醫計畫」之中，並透過資訊管理平臺彙整所有資訊，促進醫療與照顧服務的合作。

● 強化居家安寧，按照自己的意願在地終老

特定疾病且一定年齡以上者，政府支付一生一次免費預立醫療照護諮商（ACP）。

●提升機構量能

強化中重度照顧，規劃充實晚間照顧及夜間緊急服務量能，深化小規模多機能服務中心的角色，增加夜間照顧與臨時住宿床位數，讓服務更有延展性，滿足不同生活型態家庭的照顧需求，並結合社宅或公私資源於缺乏區布建長照資源，縮小區域間的資源差距。

長照3.0計畫特色。（圖取自行政院官方網站）

