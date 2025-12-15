自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

超高齡社會來臨！ 專家籲帶狀皰疹疫苗納入公費

2025/12/15 12:18

吳玉琴強調，帶狀皰疹是隨人口老化而必然加劇的結構性健康負擔。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣今年邁入超高齡化社會，台灣健康聯盟理事長吳玉琴指出，預防保健是面對未來挑戰的重要策略，成人疫苗接種更是重中之重，其中帶狀皰疹是人口老化下必然的結構性健康負擔，呼籲中央政府進行政策整合，將非活性基因重組帶狀皰疹疫苗納入公費計畫，因應人口結構變化下的健康威脅。

因應台灣超高齡化挑戰，台灣健康聯盟今日發佈「成人疫苗接種計劃白皮書」，強調提升成人疫苗涵蓋率是「預防保健」的核心策略之一，政府需以長期、系統性的政策，因應人口結構急劇變化。

台灣健康聯盟今日發佈「成人疫苗接種計劃白皮書」。（記者林志怡攝）

吳玉琴說，過去台灣兒童疫苗已經改善了天花、小兒麻痺、麻疹等疾病在國內的流行病學面貌，但隨著長者佔比增加，流感、肺炎鏈球菌、帶狀皰疹的威脅日益嚴峻，其中帶狀皰疹不同於流感的季節性，是隨人口老化而必然加劇的結構性健康負擔。

此外，吳玉琴表示，目前英、美、德、澳、加等國已將帶狀皰疹等對長者有顯著保護效益的關鍵疫苗納入公費補助範圍，並作為常規政策，沒有例外措施，我國卻因缺少中央統一的成人疫苗政策，各縣市補助標準不一，使許多民眾措施接種機會。

吳玉琴強調，成人疫苗是健康老化的重要基石，呼籲政府進行政策整合，將帶狀皰疹疫苗納入公費計畫，確保疫苗可近性與公平性，另為最大化公費疫苗的公共衛生效益，應建立完善、便利且具備溝通與推動誘因的接種環境。

台大醫院小兒科兼任主治醫師李秉穎則提到，公費疫苗政策的成本效益分析著重於可以預防多少疾病本身的感染、死亡，但近年陸續有研究指出，流感、肺炎鏈球菌、帶狀皰疹疫苗等，可預防失智、心血管疾病等慢性病，顯見過去嚴重低估疫苗帶來的健康效益，呼籲政府對成人疫苗的重視程度，應與兒童疫苗接軌。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來說，預防勝於治療，但高風險族群因資訊不足、疫苗價格昂貴等因素，往往對預防接種卻步，希望政府建築「無縫的國家成人免疫盾牌」，透過中央層級的完整規劃，將帶狀皰疹疫苗等納入公費補助，接軌國際防疫趨勢，也讓健康的人免於疾病、生病的人降低風險。

台灣健康聯盟呼籲中央政府進行政策整合，將非活性基因重組帶狀皰疹疫苗納入公費計畫。（記者林志怡攝）

