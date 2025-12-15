日常飲品影響骨骼健康 適當飲茶有助維護骨密度

研究顯示，適當飲茶有助維護骨密度。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕澳洲1項長達十年、追蹤近萬名老年女性的研究表明，日常飲品的選擇可能會對骨骼健康產生影響。此研究發表在《營養素》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，澳洲福林德斯（Flinders）大學的研究團隊，調查咖啡和茶等日常飲品是否會對老年女性的骨骼健康產生影響。研究人員考察經常飲用咖啡或茶的參與者的骨密度（BMD）變化，骨密度是評估骨質疏鬆風險的重要指標。

在為期10年的研究期間中，參與者定期報告關於她們咖啡和茶的飲用量。同時研究人員利用先進的成像技術，追蹤她們隨時間變化的骨密度。

研究團隊發現，飲茶者的髖部總骨密度略高於不飲茶者。雖然差異不大，但具有統計意義，可能對人群健康產生重要影響。

研究人員強調，即使骨密度有微小的改善，也能減少群體中的骨折發生率。

關於咖啡的情況較為複雜。整體而言適量飲用咖啡（每天2到3杯）似乎不會損害骨骼健康。然而每天飲用超過5杯咖啡，仍與骨密度降低有關，表明​​過量攝入可能有害。

論文合著者、福林德斯大學的劉瑞安（Ryan Liu，音譯）表示，研究顯示茶葉中的兒茶素類化合物，可能促進骨骼形成並減緩骨骼分解，而咖啡中的咖啡因會干擾鈣的吸收和骨骼代謝。

研究團隊表示，每天喝1杯茶可能是隨著年齡增長而保持骨骼健康的簡單方法。研究人員補充，此研究不代表人們需要放棄咖啡或開始大量喝茶，適量飲用咖啡似乎是安全的，而茶的攝取量也適當即可。

