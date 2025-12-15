自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

家長注意！腸病毒門急診破萬人次 醫警告5歲以下恐致命

2025/12/15 12:13

陳立倫醫師建議，熟記腸病毒重症的早期警訊，如有異狀要及早就醫。（圖由大千綜合醫院提供）

陳立倫醫師建議，熟記腸病毒重症的早期警訊，如有異狀要及早就醫。（圖由大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕近期國內腸病毒疫情持續升溫，據疾管署統計，全台腸病毒門急診已飆破1萬人次，甚至還有縣市面臨大量班級停課的問題。苗栗大千綜合醫院小兒感染科醫師陳立倫提醒，腸病毒最可怕的是重症發生，不僅可能影響中樞神經系統、心肺功能，甚至會危及生命。尤其5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症的高風險族群，更要特別留意重症的早期警訊，及早到醫院接受治療。

陳立倫進一步說明，腸病毒是一種傳染力極強的病毒，主要透過接觸病人的唾液、糞便、鼻咽分泌物或被污染的物品傳播。由於嬰幼兒的免疫系統尚未完全發展，一旦感染後，病情可能快速進展，甚至導致嚴重併發症。因此，若出現發燒且在口腔、手掌、腳掌、手指、腳趾和臀部出現斑丘疹、水泡或潰瘍等症狀，應立即就醫，並避免與其他孩童接觸。同時，應熟記腸病毒重症的早期警訊，如：嗜睡、意識不清或明顯活力下降、手腳無力、肌躍型抽搐（無明顯原因的驚嚇反應或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐、心跳明顯加快等。

另外，因新生兒無法用言語表達不適，往往在病情惡化時才被察覺，因此需特別注意發燒或低體溫、喝奶量明顯減少、四肢無力或麻痺等症狀。陳立倫指出，尤其新生兒在感染伊科病毒11型時，病情發展可能極為快速且更加嚴重，所以孕婦及新生兒的防護至關重要，建議避免前往人潮擁擠、通風不良的場所、勤洗手並注意呼吸道衛生。

陳立倫提醒家長，腸病毒雖然常見，但對新生兒與幼兒而言，可能造成致命威脅，應保持警覺、及時就醫，才是降低重症與死亡風險的關鍵。隨時觀察孩子的健康狀況，並學習辨識重症前兆，在日常生活中也要落實勤洗手、環境清潔、避免病童接觸健康兒童等防疫措施，才能守護嬰幼兒的健康安全。

