健康 > 杏林動態

台東縣秘書交流協會 募集139袋血液解血荒

2025/12/15 12:12

平時在各機關與活動為政治人物穿梭的縣長、議員秘書這天成為捐血救人的主角。（協會提供）

平時在各機關與活動為政治人物穿梭的縣長、議員秘書這天成為捐血救人的主角。（協會提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕由台東縣秘書交流協會主辦的「114年秘書傳愛 點亮台東反詐騙公益活動」，結合台東縣各級民意代表與台東縣警察局共同參與，成功展現公私攜手推動公益的行動力。

活動由台東縣秘書交流協會理事長池明華帶領協會成員發起，號召民眾一同參與，將捐血行動與反詐騙宣導結合，透過現場解說與互動方式，協助民眾認識常見詐騙手法、提升防詐意識，同時鼓勵挽袖捐血，以實際行動支持醫療用血需求。

活動當天現場人潮不斷，捐血反應熱烈，共募集血液139袋。臺東捐血站江站長表示，此次活動吸引不少首次捐血的民眾參與，顯示公益宣導已成功引起更多民眾的共鳴，也為血庫補充即時能量。

協會常務監事蔡瑋倫指出，許多第一次捐血的民眾原本感到緊張，但在現場醫護人員細心說明與專業照護下，都能安心完成捐血，也更加體會捐血助人的實際意義，期待未來有更多人願意定期投入捐血行列。

理事長池明華表示，透過捐血傳遞愛心，同時加強反詐騙觀念，讓公益行動不只是一次性的付出，更能在日常生活中守護民眾的生命與財產安全，形成良善的社會循環。

協會表示，未來將持續結合政府與地方資源，推動更多貼近民眾生活的公益活動，為台東注入更多溫暖與正向力量。 

