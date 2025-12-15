百歲奶奶Say I Do 新竹台大醫護到宅預立醫療諮商

新竹臺大分院賴秀昀主任（右）到宅訪視時，許奶奶愉快分享生活點滴，並流露對家人深切的感恩與對生命的珍惜。（院方提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕103歲的許奶奶，在家人陪伴與醫療團隊協助下，於家中順利完成《預立醫療照護諮商》及《預立醫療決定》簽署，成為新竹臺大分院推動預立醫療決定以來，最年長的預立醫療決定意願人，她以豐富的生命經驗與豁達的人生觀，從容為自己立下人生的最後約定。

許奶奶簽署預立醫療決定的契機要從居家醫療談起，她與許多長者一樣不便頻繁前往醫院，因此接受居家醫療照護，日前因為肺炎，需要接受密集抗生素治療，子女知曉許奶奶不喜歡住院，便在醫師評估建議下，選擇在宅急症照護，讓許奶奶留在家裡治療，搭配遠距醫療，醫師可即時評估，使許奶奶不僅能在家接受妥善治療，同時降低交叉感染風險，更符合她的意願。

在宅急症照護期間，居家護理師發現，許奶奶雖然高齡，但意識清楚、性格開朗，每次居家訪視都堅持親自迎接及目送醫療團隊，診療過程從不避諱談論臨終話題，並總說：「我的孩子們都很孝順，我的人生已經很圓滿，如果說還有什麼願望，我希望走的時候順其自然，不要多餘的治療。」這樣的坦然，也讓子女更能面對臨終議題。

居家護理師遂向許奶奶及家人說明，衛生福利部自5月1日起，將「居家醫療照護整合計畫個案」的預立醫療照護諮商費納入健保給付，協助許奶奶人生關鍵時刻的選擇能更貼近自身期待。

在政策與家人的全力支持下，新竹臺大分院預立醫療照護諮商團隊很快到府，向許奶奶及家人清楚說明預立醫療決定的內容，協助她逐一釐清在不同臨床情境下的醫療選擇。完成預立醫療決定簽署後，許奶奶還主動向醫療團隊展示自己早已準備好的遺照與壽衣，以豁達、平和的心境面對生命的有限。這份坦然不僅讓家人安心，也成為最佳的生命教育示範，令在場團隊深受感動。

