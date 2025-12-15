自由電子報
健康 > 心理精神

太棒了！科學家認證 冬天「睡懶覺」其實有正當理由

2025/12/15 10:02

寒冷天氣會使身體傾向保存能量，降低活動意願，進而自然產生多睡一點的需求。（下載自pexels）



〔記者邱巧貞／台北報導〕每到冬天，天氣一轉冷早上總是不想起床，即便鬧鐘響了一次又一次，還是忍不住按下「貪睡鍵」。

這樣的狀況可能不只是單純的想賴床，其實也有科學根據。根據BBC報導，部分科學家指出，人在冬天確實可能需要比平常更多的睡眠，這也解釋了為何寒冷的冬日早晨特別難以起床，專家分析，關鍵原因之一在於「日照時間變短」。

冬季白天縮短、光照減少，會直接影響人體的生理時鐘，也就是所謂的「晝夜節律」，當接收到的自然光不足時，大腦更容易分泌讓人產生睡意的荷爾蒙，使人感到疲倦、精神不濟。

其中最重要的角色，就是褪黑激素。在光線不足的環境下，人體會分泌更多褪黑激素，這種荷爾蒙會向身體發出「該休息了」的訊號，讓人更容易昏昏欲睡，也難怪早上會特別想多躺一下。

此外，低溫也可能讓身體啟動「節能模式」，科學家指出，寒冷的天氣會使身體傾向保存能量，降低活動意願，進而自然產生多睡一點的需求，這種反應被視為人類適應環境變化的本能之一。

所以，冬天特別想睡、早上又起不來，其實也是身體對季節、光線與氣溫變化的正常反應。換句話說，冬天偶爾「睡懶覺」，不只是單純想偷懶，而是有科學背書的生理現象。

