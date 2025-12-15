自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

長者出院不用擔心沒人照顧 可立即銜接長照服務

2025/12/15 09:54

南投縣民出院準備銜接長照服務，平均等待日數不到3天。（南投縣衛生局提供）

南投縣民出院準備銜接長照服務，平均等待日數不到3天。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣65歲以上老人人口已突破10萬人，許多長者住院治療返家後仍須銜接長照服務，南投縣衛生局指出，縣內銜接長照服務目前平均等待日數不到3天，隨著長照3.0新政策推進，明年衛生福利部規劃透過「包裹式獎勵金」鼓勵醫院提前完成評估與媒合，並推動「-1天」作業模式，確保長者出院後立即銜接長照服務。

住南投市的張奶奶因跌倒手術，出院前三天就完成評估並核定需要助行器，出院當天，不僅有長照交通車送她返家，居家服務員也同步到位。她的女兒感動地說：「原本最擔心媽媽返家沒人照顧，沒想到一切都幫我們準備好了。」

醫院出院準備評估人員，進行長照失能等級評估，讓長者出院後立即銜接長照服務。（南投縣衛生局提供）

醫院出院準備評估人員，進行長照失能等級評估，讓長者出院後立即銜接長照服務。（南投縣衛生局提供）

根據南投縣參與出院準備銜接長照服務計畫的醫院回報數據顯示，南投縣銜接長照服務使用率在2022年至2023年皆維持在86%以上，在2024年度更達87.6%，幾乎每10位出院民眾，將近有9位能即時銜接長照服務，且銜接長照服務平均等待日數穩定縮短至約 2.8日。

南投縣衛生局表示，住院民眾凡符合長照2.0資格，包括65歲以上失能長者、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症者、身心障礙者等，預期出院後有長照服務需求者，可於出院前3天向醫院提出申請，先由出院準備評估人員進行長照失能等級評估，後續由居住地照顧管理專員、社區整合型服務中心個案管理員協助完成資源連結，縮短出院後等待長照服務媒合時間，讓民眾出院返家後獲得最及時、最合適的照顧。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中