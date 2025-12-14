自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》民歌之父楊弦驟逝 4年前曾得腦中風 醫：最怕血壓失控

2025/12/14 19:16

民歌之父楊弦驟逝，三總指出，曾得過急性缺血性腦中風病人，會有高血壓情形。（中華音樂人交流協會提供）

民歌之父楊弦驟逝，三總指出，曾得過急性缺血性腦中風病人，會有高血壓情形。（中華音樂人交流協會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕被譽為「民歌之父」的75歲楊弦，才剛在上（11）月22日參加民歌50大會，沒想到昨（13）日傳出過世消息，享壽75歲。楊弦在2021年罹患缺血性中風，近年努力進行治療。根據三軍總醫院衛教資料指出，將近8成左右的急性缺血性腦中風病人，會有高血壓情形。

不過，楊弦4年前罹患此症，積極復健，日前還能登台演唱。他在1975年於中山堂舉辦演唱會，被視為「現代民歌運動」的開端，對台灣流行音樂史具有極高地位。他的驟逝引發樂壇人士與歌迷的深切哀悼。歌手鄭怡亦在社群平台表示，14日下午聽聞有人聯繫不上楊弦，傍晚便傳出其過世消息。楊弦於2021年因為缺血性中風，當下右邊手足不能動彈、臉喉肌肉失調，送至馬偕醫院急救又轉到三總治療，雖已恢復正常，但聲帶發音轉折沒有以前好，最近他持續進行聲音訓練。

三總指出，缺血性腦中風主要是指腦部動脈阻塞，進而使腦組織缺血、缺氧而造成身體功能或意識障礙。常見症狀為嘴歪眼斜、身體一側突然發麻或無力、口齒不清、流口水、吞嚥困難、意識模糊甚至昏迷，嚴重者會危及生命。

三總說，經醫師評估病情需要且適合者，會施打靜脈血栓溶解劑或執行機械動脈取栓術，並收治住於加護病房密切觀察病人意識、血壓、心跳、活動力及相關抽血檢驗數據（電解質、血糖）等。

尤其要注意腦壓的控制，三總表示，缺血性腦中風（尤其大範圍梗塞）後3~5天內可能出現腦水腫及顱內壓升高，這也是常見病人中風後一星期內死亡的主要原因；若腦中風合併嚴重腦水腫、顱內壓升高或腦出血時，將會診神經外科醫師評估手術必要性。通常腦壓升高的症狀有意識改變、頭痛、噴射狀嘔吐、血壓高、心跳慢、呼吸不規律等。

一般在腦中風病情相對穩定以後（大約為兩星期左右），經醫師評估後，再開始規則性給予降血壓藥物。

