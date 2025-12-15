透視腸道菌》腸道菌代謝物IAA超猛 可望降低結石風險

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

草酸鈣結石（CaOx）是最常見的腎結石之一，長期困擾許多人。近年研究顯示，腸道菌群失衡與其代謝物異常可能與腎結石形成有關，但具體機制尚不清楚。

這篇 Urolithiasis. 2025 Jul 2;53（1）:134研究結合人類與動物實驗，發現腸道菌色胺酸代謝物吲哚-3-乙酸（IAA）在腎結石患者顯著降低。進一步在細胞與大鼠草酸鈣結石模型中補充IAA，結果顯示IAA能減少腎臟中草酸鈣晶體的沉積與黏附，降低腎臟損傷與發炎反應。機制上，IAA透過提升芳香烴受體（AHR）活性，抑制NF-κB發炎訊號，降低細胞內活性氧（ROS）、骨橋蛋白（osteopontin）與CD44表現，從而發揮保護作用。這揭示了IAA/AHR/NF-κB路徑可能成為腎結石治療的新靶點。

請繼續往下閱讀...

這項研究首次把「腸道菌代謝物」與「腎結石防治」連在一起，提醒我們腸道健康與腎臟健康息息相關。雖然目前IAA仍屬於研究階段，尚未成為市售保健品，但我們已知膳食纖維、色胺酸來源（如豆類、堅果、全穀物）以及多樣化發酵食品有助於益菌生長，促進體內產生有益代謝物。對有腎結石風險的人來說，除了依醫囑調整飲水量、鈣與草酸攝取，也可從均衡飲食與養好腸道菌做起，可能在未來形成「腸–腎軸」的保護力，降低結石風險與腎臟發炎，為腎臟健康多添一層保障。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法