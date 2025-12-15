自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》腸道菌代謝物IAA超猛 可望降低結石風險

2025/12/15 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

草酸鈣結石（CaOx）是最常見的腎結石之一，長期困擾許多人。近年研究顯示，腸道菌群失衡與其代謝物異常可能與腎結石形成有關，但具體機制尚不清楚。

這篇 Urolithiasis. 2025 Jul 2;53（1）:134研究結合人類與動物實驗，發現腸道菌色胺酸代謝物吲哚-3-乙酸（IAA）在腎結石患者顯著降低。進一步在細胞與大鼠草酸鈣結石模型中補充IAA，結果顯示IAA能減少腎臟中草酸鈣晶體的沉積與黏附，降低腎臟損傷與發炎反應。機制上，IAA透過提升芳香烴受體（AHR）活性，抑制NF-κB發炎訊號，降低細胞內活性氧（ROS）、骨橋蛋白（osteopontin）與CD44表現，從而發揮保護作用。這揭示了IAA/AHR/NF-κB路徑可能成為腎結石治療的新靶點。

透視腸道菌》腸道菌代謝物IAA超猛 可望降低結石風險

這項研究首次把「腸道菌代謝物」與「腎結石防治」連在一起，提醒我們腸道健康與腎臟健康息息相關。雖然目前IAA仍屬於研究階段，尚未成為市售保健品，但我們已知膳食纖維、色胺酸來源（如豆類、堅果、全穀物）以及多樣化發酵食品有助於益菌生長，促進體內產生有益代謝物。對有腎結石風險的人來說，除了依醫囑調整飲水量、鈣與草酸攝取，也可從均衡飲食與養好腸道菌做起，可能在未來形成「腸–腎軸」的保護力，降低結石風險與腎臟發炎，為腎臟健康多添一層保障。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中