健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

2025/12/14 20:12

搶救少子化》中國求解方各省市卻歪樓 追回生育津貼、上報月經日

中國傳出全國生育津貼，不少省縣市政府又找理由悄悄追回，引發爭議。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣新生兒的啼哭聲愈來愈稀少，少子女化已成國家永續重大危機。引述自聯合國人口數據的《2024世界生育率》顯示，全球平均生育率跌至每名婦女生育2.2名孩子，遠低於1990年的3.3名。聯合國警告，有超過1/10的國家生育率已斷崖式下降到1.4以下，包含台灣、南韓、新加坡、中國等地，甚至跌破1.0大關，長久以往將導致人口急速萎縮與高齡化加劇。

面對少子女化威脅，政府早已將此定調為「國安問題」。為此，總統賴清德宣布成立「兒少及家庭支持署」，增加兒少健康與福利，希望將危機變轉機。政府未來4年將投入135.6億元，續推「優化兒童醫療照顧第二期計畫」，提升兒童醫療照護量能，並由衛福部成立「兒少及家庭支持署」，作為照顧兒少專責單位。

未來兒家署將整合兒少健康、預防保健、早年兒童發展、福利等業務，2025年底前提出組織法修法草案。再搭配已實施的提升生育政策，例如，「青年婚育租屋協助」、「育嬰留停照顧」等，政府希望能從鼓勵生育一路到嬰兒出生後的健康 促進，建立「一條龍式」的照顧，期望給父母無後顧之憂，提供更友善的婚育環境。

針對少子女化威脅，自由健康網更進一步蒐集包括台灣與各國提升生育率的做法，以下是中國的做法：

中國在聯合國人口司統計中，1994年生育率還有1.63，2024年已降至1.01。顯然自2021年起推動《人口與計劃生育法》促進人口數、獎勵生育，還是難以激勵生育率。

根據聯合國《世界生育率》統計，中國在2010-2015年為1.69，在2015-2020年是1.68。不過中國當局在1979年實施《一孩政策》，當時全國人口數9.9億，認為人口過快成長，對經濟社會發展帶來巨大壓力。直到2013年才開放《單獨兩孩》（夫妻任一方為獨生子）政策，2016年修訂《人口與計劃生育法》再擴大《兩孩政策》，再過5年（2021年）實施《三孩政策》。

儘管中國近幾年也從善如流推出促進生育政策，唯獨在凍卵上採有條件開放。根據2003年中國《人類輔助生殖技術規範》，禁止給不符合中國人口和計劃生育法規與條例規定的夫婦及單身婦女實施人類輔助生殖技術，也就是說，中國單身女性不允許「凍卵」。要想凍卵，必須有身分證、准生證、結婚證「三證」缺一不可。

中國開放《三孩政策》的同時，相繼推出育兒補貼、生育獎勵、延長產假、托育補助、住房或稅收優惠等配套措施。自2025年起，3歲以前嬰幼兒，每名每年可領取3600人民幣（約16182元）。

中國一線城市也努力催生。首善之都北京對於女性職工有128天生育獎勵假，還有生育津貼，其配偶有15天陪產假，至於滿4個月流產者可以有42天產假。南京市又加碼，夫妻雙方在孩子3歲以前，每年再各享有10天育兒假。

前腳加碼 後腳追回

杭州市孕產補助分成第二胎2000人民幣（約8990元）、第三胎5000人民幣（約22475元）。不過，上海市日前卻傳出追回已發放的生育津貼，稱是「多發的」。據了解，是上海市財政狀況不佳；安徽、湖北、山西、陝西、浙江、湖南、江西、雲南等多個省分也相繼提出追回補貼金。中國網友諷刺：「估計有很多家長恨不得把孩子塞回去。」

個資全都錄 回報經期好害羞

不過也有很離譜的作法，雲南宣威市為提升生育率，傳出要求育齡女性每月上報月經日期，且規定以「名字+末次月經時間+電話號碼」的方式接龍統計，甚至在外地居住的人還要備註所在地。

中國是全世界人口第二多的國家，近年來也感受到少子化浪潮，不得不加入全球催生行列。根據聯合國人口司《2024年世界生育率》統計，生育率已掉至1.55。但若中國生育補助辦法、津貼出爾反爾，反而成為鼓勵生育的毒藥。

