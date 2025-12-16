自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》「健康的胖子」血檢都OK 醫搖頭：中風是正常體重人的1.13倍

2025/12/16 08:17

健康網》「健康的胖子」血檢都OK 醫搖頭：中風是正常體重人的1.13倍

減重醫師蔡明劼表示，「健康的胖子」只是暫時性的亞健康，很容易就衝破臨界點，還是要以BMI安全數值為努力目標；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕三血（血糖、血壓、血脂）都正常，只是BMI數值高了一點。減重醫師蔡明劼表示，這是在診間最常聽到的話。他表示，醫學上，確實有一個名詞，叫做「代謝健康型肥胖（Metabolically Healthy Obesity, MHO）」。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」分享，在台灣及中國都有大型前瞻性世代研究發現，即使一開始被歸類為「代謝健康型肥胖」，隨時間推移，很多人會轉變成「代謝不健康型肥胖」，發生心血管疾病（1.08倍）、缺血性心臟病（1.37倍）、與中風的風險（1.13倍），仍明顯高於正常體重族群。

因此，他認為，所謂的「代謝健康」，往往只是暫時狀態。肥胖本身，就已經是一個獨立的心血管風險因子，即使現在還沒出現三高，也不代表未來安全。因為，「健康的胖子」撐不久的，三血防線很快會被突破掉。

蔡明劼表示，自己最常跟病人說一句比較直白的話：「健康的胖子，只是過眼雲煙。」只要時間拉長，疾病發生的機率，就是比一般族群高。

世界衛生組織（WHO）早已將肥胖列為一種慢性疾病，而不是一種「外觀選擇」或「生活風格」。從醫學角度來看，「健康的胖子」更像是一段過渡期，而不是終點站。

