健康網》旅前3重壓力易帶病出遊 醫：3兆頭最易上身

不要再熬夜整理行李了，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，根據研究，出國前身體其實正承受一套「隱性三重壓力」，讓免疫力與自律神經一起失調；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕要準備出國，身體卻出現小毛病。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒很常在診間聽到病患，喃喃自語的小怨言。他表示，若你覺得只是巧合，但不少醫學研究分析指出，出國前身體其實正承受一套「隱性三重壓力」，讓免疫力與自律神經一起失調。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，壓力，會抑制白血球與自然殺手細胞（NK cell）運作，使上呼吸道感染風險升高。據美國研究分析30年數據顯示，短期壓力會降低先天免疫，長期壓力更會降低整體抗感染能力。

黃軒表示，根據臨床觀察與研究，出國前最常見不舒服有3類：

●旅前感冒：免疫力下降×病毒暴露上升易有喉嚨痛、鼻塞、倦怠等徵兆。

●旅前腸胃炎：腸腦軸失衡時，易胃痛、腹瀉、胃酸逆流。

●旅前自律神經失調：交感神經過度興奮易發生心悸、頭痛、胸悶、失眠。

再來是出國前熬夜整理行李、提早或延後睡眠、太晚吃飯、臨出發前狂喝咖啡提神，黃軒指出，這些都會讓大腦的「生理時鐘」錯開頻道，尤其是睡眠被破壞了，免疫細胞釋放細胞激素（cytokines）的節奏會大亂，造成身體更容易疲倦、感冒或發炎。

黃軒建議在出國前有6法，讓你不受旅前不適的困擾：

1.旅程前3天「固定睡眠時間」。

2.早上曬10-15分鐘日光。

3.減少咖啡，降低交感神經興奮。

4.旅前48小時避免暴飲暴食。

5.安檢托盤、手扶梯、電梯按鈕務必洗手或酒精消毒。

6.別在前一天熬夜打包。

