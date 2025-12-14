自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》旅前3重壓力易帶病出遊 醫：3兆頭最易上身

2025/12/14 20:06

不要再熬夜整理行李了，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，根據研究，出國前身體其實正承受一套「隱性三重壓力」，讓免疫力與自律神經一起失調；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

不要再熬夜整理行李了，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，根據研究，出國前身體其實正承受一套「隱性三重壓力」，讓免疫力與自律神經一起失調；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕要準備出國，身體卻出現小毛病。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒很常在診間聽到病患，喃喃自語的小怨言。他表示，若你覺得只是巧合，但不少醫學研究分析指出，出國前身體其實正承受一套「隱性三重壓力」，讓免疫力與自律神經一起失調。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，壓力，會抑制白血球與自然殺手細胞（NK cell）運作，使上呼吸道感染風險升高。據美國研究分析30年數據顯示，短期壓力會降低先天免疫，長期壓力更會降低整體抗感染能力。

黃軒表示，根據臨床觀察與研究，出國前最常見不舒服有3類：
●旅前感冒：免疫力下降×病毒暴露上升易有喉嚨痛、鼻塞、倦怠等徵兆。
●旅前腸胃炎：腸腦軸失衡時，易胃痛、腹瀉、胃酸逆流。
●旅前自律神經失調：交感神經過度興奮易發生心悸、頭痛、胸悶、失眠。

再來是出國前熬夜整理行李、提早或延後睡眠、太晚吃飯、臨出發前狂喝咖啡提神，黃軒指出，這些都會讓大腦的「生理時鐘」錯開頻道，尤其是睡眠被破壞了，免疫細胞釋放細胞激素（cytokines）的節奏會大亂，造成身體更容易疲倦、感冒或發炎。

黃軒建議在出國前有6法，讓你不受旅前不適的困擾：
1.旅程前3天「固定睡眠時間」。
2.早上曬10-15分鐘日光。
3.減少咖啡，降低交感神經興奮。
4.旅前48小時避免暴飲暴食。
5.安檢托盤、手扶梯、電梯按鈕務必洗手或酒精消毒。
6.別在前一天熬夜打包。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中