健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》女星何晴逝 曾患腦瘤 醫：睡醒後頭痛、視力模糊要小心

2025/12/14 12:55

中國女星何晴北京過世，享壽61歲，令親友感到不捨。（翻攝自微博）

〔健康頻道／綜合報導〕中國女星何晴，曾被封為「古典第一美女」，已被證實在北京過世，享壽61歲，令親友感到不捨。據傳，去年她被證實罹患腦瘤。根據三軍總醫院衛教資料指出，腦瘤最常見的症狀是頭痛，可能是持續性或漸進，通常容易睡醒後頭痛。如果腦瘤持續生長可能會引發嘔吐、視力模糊等狀況，如腫瘤壓迫了腦神經，會引起痙攣或抽搐的現象，要留意可能警訊。

何晴是第一位在瓊瑤劇中擔綱主演的中國女演員，當年在《青青河邊草》飾演華又琳一角，受粉絲喜愛。她也曾參演出《西遊記》、《三國演義》、《紅樓夢》等劇，廣受好評。

有關於腦瘤的致病原因，根據三軍總醫院衛教資料表示，到目前為止醫界尚未明瞭腦瘤之致病因素，但一些因素可能與腦瘤有關，像是遺傳、外傷、自體免疫性疾病、環境污染、或病毒感染等。

腦瘤又可稱為顱內腫瘤，顱內腫瘤可能發生於腦組織、腦膜或其它顱內組織，也有可能是身體其它部位的腫瘤轉移到腦部，最常見的腦瘤為神經膠細胞瘤，其它的像是腦膜瘤、腦下腺瘤、神經鞘瘤等。神經膠細胞瘤佔所有腦瘤的一半以上，它是屬於惡性瘤。

腦瘤臨床症狀

三軍總醫院衛教資料說明，腦瘤最常見的症狀是頭痛，因為腦位於顱腔中，如果腫瘤長出或壓迫腦部組織導致水腫，就會使顱內壓增加引起頭痛。頭痛可能是持續性或漸進性的，通常容易睡醒後頭痛。

如果腦瘤持續生長可能會引發嘔吐、視力模糊，眼底鏡檢可能會發現視神經乳頭水腫。如腫瘤壓迫了腦神經，會引起痙攣或抽搐的現象，當壓迫或破壞其鄰近組織，會引起局部缺損的症狀，如腫瘤長於前額葉，可能會導致人格改變，長於顳葉會引起記憶或語言障礙，長於小腦會引起步態不穩和運動失調，長於運動神經會使對側肢體無力或麻痺，長於聽神經會引起耳鳴或聽力喪失。

如果腦瘤生長快速，刺激到腦組織使其腦壓快速增加，會導致病人意識遲緩脈搏呼吸減慢、血壓升高等，此時應盡速就醫。

腦部腫瘤治療一般以外科手術治療為主，有時醫師會輔以放射線及化學治療。手術治療期望能將腫瘤切除乾淨，但如果腫瘤生長部位在腦幹、重要血管神經部位或呈現放射線生長時，就無法將腫瘤完全切除乾淨。此時，則以放射線及化學治療為主。

腦部的結構極為精細且脆弱 ，腦部如長了腫瘤是必會造成人體部份功能障礙，為了將腫瘤所造成的損傷減少至最低，應適時正確的診斷與治療。

相關新聞請見

被譽為古典第一美女 何晴北京過世享壽61歲

