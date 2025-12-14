自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

人工淚液別亂買！ 眼科醫師籲先釐清「缺什麼」

2025/12/14 12:34

三總眼科部主治醫師戴明正提醒，乾眼症的真正問題不在於「缺水」，而是「淚膜恆定性」崩解。（記者林志怡攝）

三總眼科部主治醫師戴明正提醒，乾眼症的真正問題不在於「缺水」，而是「淚膜恆定性」崩解。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕現代人工作、娛樂都離不開螢幕，長時間3C使用也造成不少乾眼問題。眼科醫師提醒，乾眼症可分為缺水、缺油與混合型，而市售的人工淚液又以補水比較多，如果沒搞清楚自己的乾眼原因，用到錯誤的人工淚液，對於緩解乾眼的效果可能相當有限，建議民眾先尋求醫師診斷，再選擇合適的藥品。

三總眼科部主治醫師戴明正說，亞洲人因為種族體質因素，乾眼症盛行率本就高於歐美，台灣整體盛行率為7.85%，且女性風險高於男性、年齡越大風險越大，另免疫相關疾病如糖尿病、乾燥症者也是風險族群，眼科門診有約3分之1的患者是因為乾眼問題求診，症狀輕微到嚴重都有。

戴明正提到，60歲至79歲是台灣乾眼發生率最高族群，但現代人的電腦、手機使用需求大，工作、娛樂都離不開3C產品，使用時間越拉越長、休息的空檔不夠，乾眼問題越來越多，不過民眾對於眼睛的照顧意識也逐漸提升，發生不適時多會主動尋求眼科醫師診斷。

因此，戴明正認為，近年來乾眼症盛行率逐漸攀升，除了與民眾的3C產品使用習慣有關，也反應出民眾自我照顧意識增加，但仍有不少民眾不清楚乾眼症的真正問題不在於「缺水」，而是「淚膜恆定性」崩解。

戴明正解釋，眼睛表面的淚膜是由外而內是由脂質層、水層、黏膜層組成，三者缺一不可，脂質分泌不足，造成淚液蒸發過快，引起乾眼症狀者，屬於「缺油型」乾眼症；若是因為淚水分泌不足，導致眼睛感到乾澀，則屬於「缺水型」乾眼症；油脂、淚水分泌問題兼有，則是「混合型」乾眼症。

此外，戴明正說，根據亞東醫院、高醫大附醫、北榮的調查，乾眼症患者有37.1%屬於缺水型、38.5%屬於混合型，另僅18.3%屬於缺油型，而不同類型的乾眼症患者，若採用傳統替代療法、使用人工淚液，需要的類型也各自不同。

戴明正提到，對於需要長期使用人工淚液的患者來說，若使用含有防腐劑的眼藥水，容易出現角膜刺激、紅腫或刺痛，而佩戴隱形眼鏡，或合併青光眼等眼部疾患、需要多重用藥的患者，可能因為傳統點眼治療造成視力模糊與生活不便，造成治療順從性下降。

林口長庚眼科部角膜科主任陳宏吉提醒，市售人工淚液多屬「補水」類型，對缺油型乾眼症患者幫助效果有限，建議民眾還是要先尋求眼科醫師診斷，了解自己是哪一種類型的乾眼症，再選用合適的人工淚液或治療藥物，近年來也有鼻噴式藥物出現，民眾可與醫師多加討論，選出最適合自己的治療方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中