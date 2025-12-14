2025台灣成人肥胖指引出爐 瘦瘦針建議長期使用、注意肌少症風險

專家提醒，減重藥物須搭配飲食與運動管理。示意圖。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕肥胖症已成為全球性的公共衛生危機。台灣肥胖醫學會（TMASO）今（14日）於《2025年台灣肥胖醫學年會暨台灣、日本、韓國肥胖醫學討論會》中，正式發布《2025年台灣成人肥胖臨床實務指引》。該指引為國內目前最完整的肥胖治療建議，也同步接軌WHO本月最新全球指引，期望為台灣民眾帶來更科學、也更人性化的減重新觀念。台灣肥胖醫學會理事長林文元指出，依據WHO與國際共識，肥胖已被明確定義為「需要終身管理的慢性復發性疾病」。

根據世界衛生組織（WHO）統計，全球目前已有超過10億人受到肥胖影響，預估到2030年將攀升至20億人。僅2024年，肥胖相關的非傳染性疾病就造成約370萬人死亡，佔全球非傳染性疾病死亡人數的12%。在經濟層面，肥胖相關的全球成本預計於2030年達每年3兆美元，在肥胖盛行率高達30%的國家，相關醫療支出甚至可能吞噬18%的國家醫療預算。

請繼續往下閱讀...

台灣肥胖醫學會今發布《2025年台灣成人肥胖臨床實務指引》。（記者侯家瑜攝）

林文元強調，肥胖並非單純吃多動少或意志力不足，而是大腦調控、環境因素與生理機制交互影響的結果，治療不該只追求短期體重下降，而應著重於長期生活型態與行為改變。

《2025年台灣成人肥胖臨床實務指引》提出四大核心方向。首先，在評估面向上，強調不能只看BMI，還需納入腰圍、身體組成與代謝風險，讓肥胖分級更細緻。其次，治療方式更為多元，涵蓋生活型態調整、營養與運動計畫、心理支持、藥物治療（如GLP-1腸胃荷爾蒙藥物）、內視鏡減重與減重代謝手術。第三，針對老年人、孕期與更年期女性，以及合併慢性疾病者，制定個別化照護原則。最後，指引也特別強調拒絕汙名化，呼籲醫療環境以病人為中心，建立有同理心的溝通。

針對近期備受關注的GLP-1療法（俗稱瘦瘦針），學會引用WHO最新指引指出，該類藥物除透過作用於大腦控制食慾與飽足感外，對心血管、代謝與腎臟、呼吸系統，甚至潛在神經退化疾病，都可能帶來正面效益。

WHO也提出兩大核心建議：第一，將GLP-1藥物視為肥胖的長期治療選項，建議療程至少6個月以上；第二，藥物治療必須搭配密集行為治療（IBT），包含結構化飲食與運動目標、能量攝取控制、定期諮商與進度評估，以放大並維持治療效果。

台灣肥胖醫學會提醒，藥物應作為輔助工具，而非快速瘦身的捷徑，使用前須由專業醫師評估。學會呼籲，藥物應優先用於高風險族群，並留意長期使用可能造成的肌少症風險，尤其高齡者需由專業團隊定期監測身體組成，避免體重下降卻影響行動力與健康。

學會也承諾，將持續推動正確減重觀念與跨領域合作。2024年共有23位醫師取得肥胖專科醫師認證（全台累計 399 位），75位專家取得健康體位管理師資格，並有6家體重管理中心通過認證，民眾可至學會官網查詢合格名單，尋求安心、專業的體重管理服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法