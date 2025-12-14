自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

2025台灣成人肥胖指引出爐 瘦瘦針建議長期使用、注意肌少症風險

2025/12/14 12:39

專家提醒，減重藥物須搭配飲食與運動管理。示意圖。（圖取自freepik）

專家提醒，減重藥物須搭配飲食與運動管理。示意圖。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕肥胖症已成為全球性的公共衛生危機。台灣肥胖醫學會（TMASO）今（14日）於《2025年台灣肥胖醫學年會暨台灣、日本、韓國肥胖醫學討論會》中，正式發布《2025年台灣成人肥胖臨床實務指引》。該指引為國內目前最完整的肥胖治療建議，也同步接軌WHO本月最新全球指引，期望為台灣民眾帶來更科學、也更人性化的減重新觀念。台灣肥胖醫學會理事長林文元指出，依據WHO與國際共識，肥胖已被明確定義為「需要終身管理的慢性復發性疾病」。

根據世界衛生組織（WHO）統計，全球目前已有超過10億人受到肥胖影響，預估到2030年將攀升至20億人。僅2024年，肥胖相關的非傳染性疾病就造成約370萬人死亡，佔全球非傳染性疾病死亡人數的12%。在經濟層面，肥胖相關的全球成本預計於2030年達每年3兆美元，在肥胖盛行率高達30%的國家，相關醫療支出甚至可能吞噬18%的國家醫療預算。

台灣肥胖醫學會今發布《2025年台灣成人肥胖臨床實務指引》。（記者侯家瑜攝）

台灣肥胖醫學會今發布《2025年台灣成人肥胖臨床實務指引》。（記者侯家瑜攝）

林文元強調，肥胖並非單純吃多動少或意志力不足，而是大腦調控、環境因素與生理機制交互影響的結果，治療不該只追求短期體重下降，而應著重於長期生活型態與行為改變。

《2025年台灣成人肥胖臨床實務指引》提出四大核心方向。首先，在評估面向上，強調不能只看BMI，還需納入腰圍、身體組成與代謝風險，讓肥胖分級更細緻。其次，治療方式更為多元，涵蓋生活型態調整、營養與運動計畫、心理支持、藥物治療（如GLP-1腸胃荷爾蒙藥物）、內視鏡減重與減重代謝手術。第三，針對老年人、孕期與更年期女性，以及合併慢性疾病者，制定個別化照護原則。最後，指引也特別強調拒絕汙名化，呼籲醫療環境以病人為中心，建立有同理心的溝通。

針對近期備受關注的GLP-1療法（俗稱瘦瘦針），學會引用WHO最新指引指出，該類藥物除透過作用於大腦控制食慾與飽足感外，對心血管、代謝與腎臟、呼吸系統，甚至潛在神經退化疾病，都可能帶來正面效益。

WHO也提出兩大核心建議：第一，將GLP-1藥物視為肥胖的長期治療選項，建議療程至少6個月以上；第二，藥物治療必須搭配密集行為治療（IBT），包含結構化飲食與運動目標、能量攝取控制、定期諮商與進度評估，以放大並維持治療效果。

台灣肥胖醫學會提醒，藥物應作為輔助工具，而非快速瘦身的捷徑，使用前須由專業醫師評估。學會呼籲，藥物應優先用於高風險族群，並留意長期使用可能造成的肌少症風險，尤其高齡者需由專業團隊定期監測身體組成，避免體重下降卻影響行動力與健康。

學會也承諾，將持續推動正確減重觀念與跨領域合作。2024年共有23位醫師取得肥胖專科醫師認證（全台累計 399 位），75位專家取得健康體位管理師資格，並有6家體重管理中心通過認證，民眾可至學會官網查詢合格名單，尋求安心、專業的體重管理服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中