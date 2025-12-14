自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》資深主播葉樹姍走路跌倒 國健署教防跌自保4招

2025/12/14 13:32

資深新聞主播葉樹姍驚傳走路重摔。（翻攝自葉樹姍臉書）

資深新聞主播葉樹姍驚傳走路重摔。（翻攝自葉樹姍臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕資深新聞主播葉樹姍上週五在台北市忠孝東路跌倒仆街，當下雙膝跪倒同時雙手著地，她驚嚇之餘立刻爬了起來，事後她驚魂甫定地說：「常聽說有人摔跤，不但受傷還會有後遺症，所以每每一再提醒自己：走路小心。」根據衛福部衛教資料表示，5老有1跌倒，10跌有3傷，容易造成骨折、頭部外傷等，不妨定期訓練肌力、檢測居住環境，或是選擇合適的鞋子。

葉樹姍昨（13）日在臉書發文提及此事，透露手上的玉鐲斷成3截，認為這是警惕。她說：「經常聽說有人摔跤，不但受傷還會有後遺症，所以每每一再提醒自己：走路小心，小心，再小心。」沒想到自己還是仆街了，起身後發現自己膝蓋、手掌破皮，還好無大礙。

根據衛福部國健署的衛教資料表示，造成跌倒的危險環境，包括有：雜物堆滿地、光線昏暗、濕滑的地板、散落的電線。安全的環境則是：雜物收乾淨、光線要明亮、地板要乾燥、拖鞋需合腳、電線靠牆收、物品避免放置高處。

如何預防跌倒？預防跌倒不困難，跌倒是可以預防的，只要一些小改變，就可讓老人避免陷入跌倒的危機。包括：定期練習肌力、柔軟度和身體平衡；請醫護人員檢視您使用的藥物；時時檢測居住環境；選擇合適的鞋子。

日常練肌力處方

國健署提醒，民眾運動時應該注意的是，請勿穿著過於寬鬆或過長衣褲，不要穿拖鞋運動，座椅應穩固，不能使用有滑輪的椅子。一旦運動時若出現胸悶、肢體疼痛或其他不舒服反應時，請先暫停，勿勉強進行。

提供練習肌力的方式，可以在平常時多練：

●雙肩旋轉：雙肩往前或往後旋轉，各重複10次。

●腳踝運動：腳平放地板，將腳尖往上提起，靜止10秒後再放下，重複10次。

●坐姿抬腳：坐在椅子上，輪流將雙腳抬起，每個動作維持10秒，重複10次。

●平衡練習：手扶椅背，腳尖與腳跟輪流上提，重複10次。

一旦自己跌倒了該怎麼辦？國健署建議，不慎跌後應保持冷靜，不要亂動，同時檢查傷勢和高聲呼救叫救命。若受傷部位有劇烈疼痛或血腫時，可能已發生骨折，應靜候救援。如果附近無人可提供幫助時，不要直接站起，應以在地上滑動的方式，到最近的電話求救。

如果民眾發現長者跌倒時，不要急著拉起長者，檢查其意識是否清楚，或是有無出血情況，若有大量出血應儘快送醫急救。

