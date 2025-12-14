自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

退休警葉明德以親身經歷打造「亞布運動中心」 造福部落復健患者

2025/12/14 12:44

「亞布運動中心」去年5月開幕！（葉明德提供）

「亞布運動中心」去年5月開幕！（葉明德提供）

〔記者歐素美／台中報導〕55歲的葉明德（亞布．尤民），10年前從警職退休後，在台中市和平區桃山部落經營露營區兼咖啡館，不料，前年騎機車返家途中被酒駕撞傷，高位脊髓損傷，喪失自主呼吸能力，他靠著堅強的毅力重新站起來，有感於當初太太留職停薪1年，每天陪他從山上到山下復健，去年在露營區搭建小屋，並在前台中市副市長、伯拉罕共生照顧勞動合作社創辦人林依瑩協助募款下，成立「亞布運動中心」，讓部落民眾可以就近復健，不用再長途奔波。

「亞布運動中心」僅約10坪大小，但內有不同功能的復健器材，都是葉明德親身體驗過，覺得有效的復健器材，每周一到周五上午9點到下午4點半，免費開放民眾使用，衰老、中風或車禍的部落長輩，再也不用每天來回3、4小時的車程奔波下山，只為不到1小時的復健，「亞布運動中心」去年5月開幕，就像是送給部落族人的健康禮物。

葉明德跟據自身經驗在部落打造「亞布運動中心」，造福部落居民。（葉明德提供）

葉明德跟據自身經驗在部落打造「亞布運動中心」，造福部落居民。（葉明德提供）

葉明德原本是和平區竹林派出所副所長，45歲退休後，在桃山部落經營露營區兼咖啡館，2023年，53歲的他騎摩托車返家時發生車禍，葉明德說，當時躺在病床上，聽到醫護人員說「傷到脊椎3節，應該會癱瘓」，「喪失自主呼吸能力，是不是該氣切？」他疑惑「我怎麼可能連呼吸都不會？」手術後運用跑步的技巧，「深呼吸，吸兩次、吐兩次」奇蹟般1週後就恢復自主呼吸，3個月並重新站起來。

但車禍後復健才是艱辛的開始，他從醫院返回部落，每天要復健2小時以上，但從山上到山下，光交通就要花半天時間，在學校任職的太太吉娃斯因此留職停薪1年，當他的司機與看護。

在醫院復健時，他看到許多部落居民同為復健奔波，長照交通車上午7點半接長輩上車，到了醫院已經9點，長輩復健40分鐘就得結束，但有些住在更偏遠部落，交通車也到不了。

「亞布運動中心」每天都有許多長者前往復健。（葉明德提供）

「亞布運動中心」每天都有許多長者前往復健。（葉明德提供）

因此，葉明德跟在部落長期推動長照工作的林依瑩說：「我想為家鄉做一個運動中心，把醫院裡的器材搬到山上來」，他找兒子把空地組合屋拆了，搭了小屋，林依瑩則協助募24萬元裝潢，葉明德出器材，「亞布運動中心」於去年5月開募，免費開放，每天都有民眾前往使用，甚至位於苗栗泰安的象鼻部落患者也來運動、訓練患肢，因開車到桃山只要15分鐘，如果去豐原要1小時。

「亞布運動中心」 縮短部落與醫院復健的距離！有族人到這裡持續運動復健，2個月就回到學校當保全。

