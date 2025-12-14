自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》痛風不能吃豆腐? 營養師破4迷思

2025/12/14 11:12

營養師楊斯涵分享，研究顯示「植物性普林」與「動物性普林」如內臟、海鮮）不同，植物性普林較不易誘發痛風。（圖取自freepik）

營養師楊斯涵分享，研究顯示「植物性普林」與「動物性普林」如內臟、海鮮）不同，植物性普林較不易誘發痛風。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕豆腐幾乎是家家戶戶餐桌上的常客，但你是不是也曾聽過「痛風不能吃豆腐」、「吃豆腐會影響荷爾蒙」、「盒裝豆腐一定加防腐劑」這類說法？營養師楊斯涵分享，看似有理，卻讓人越聽越不敢吃。其實，關於豆腐的流言多半是以偏概全、誤解科學。營養與研究早已給出答案：關鍵不在於「吃不吃豆腐」，而是吃的是哪一種、怎麼吃、吃多少。

楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文說明，豆腐常見被誤解的4迷思。

迷思1：痛風患者絕對不能吃豆腐？

解答1：錯誤！植物性普林（Purine）對痛風影響較小。

謠言邏輯：黃豆屬於高普林食物，痛風患者吃了會導致尿酸飆高、痛風發作。

科學真相：雖然黃豆普林含量高，但在加工成豆腐的過程中，許多普林已經流失。更重要的是，研究顯示「植物性普林」與「動物性普林」如內臟、海鮮）不同，植物性普林較不易誘發痛風。建議痛風患者在非急性發作期，適量食用豆腐是安全的；若在急性發作期，則建議諮詢醫師控制總量，並控制攝取總量。

●迷思2：吃豆腐會讓女性得乳癌？男性變娘？

解答2：錯誤！大豆異黃酮有助於平衡，而非致病。

謠言邏輯：黃豆含有「大豆異黃酮」，結構類似雌激素，吃多會導致荷爾蒙失調、乳癌或男性女乳症。

科學真相：大豆異黃酮是「植物性雌激素」，其作用非常微弱（僅約人體雌激素的 1/100～1/1000）。

對女性：它有「雙向調節」作用。當體內雌激素過高時，它反而佔據受體，降低乳癌風險；雌激素不足時（更年期），它則能溫和補充。

對男性：攝取正常量的豆製品完全不會影響睪固酮濃度，也不會導致女性化特徵。

迷思3：盒裝豆腐可以放很久，一定加了很多防腐劑？

解答3：錯誤！那是因為「殺菌」和「包裝」技術好。

謠言邏輯：傳統市場豆腐放兩天就酸了，超市賣的盒裝豆腐能放一個月，肯定有鬼。

科學真相：盒裝豆腐通常在製程中經過高溫殺菌，並在無菌環境下進行真空密封包裝。沒有了細菌，自然能延長保存期限，並不需要添加防腐劑。反而在傳統市場買的板豆腐，因為暴露在常溫空氣中，細菌容易滋生，建議當天購買當天食用，沒吃完一定要泡水冷藏並勤換水。

迷思4：百頁豆腐是健康的豆腐？

解答4：錯誤！它和傳統豆腐成分大不同。百頁豆腐並非以凝固豆漿製成，主要是由還原豆漿、沙拉油、澱粉組成。油脂含量極高，高達30-50%，熱量來自油脂，營養學上更接近「高油加工食品」，而非健康豆腐。

