健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》吞完鼻塞藥想好入眠 藥師：內含3成分恐難如願

2025/12/14 14:18

健康網》吞完鼻塞藥想好入眠 藥師：內含3成分恐難如願

鼻塞嚴重、服用鼻塞藥卻難以入眠，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲指出，有3種成分，可能導致失眠；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃鼻塞藥就是想要好好睡一覺，但很多人都發現，藥吃下去反而越來越清醒，越躺越精神。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲指出，有3種成分，可能導致失眠。

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文表示，Pseudoephedrine、Phenylephrine、Methylephedrine，都很有可能是導致失眠的主因。

●解除鼻充血的去充血劑：
「解除鼻充血」的去充血劑，像是偽麻黃素（Pseudoephedrine）、去氧腎上腺素（Phenylephrine）或甲基麻黃素（Methylephedrine），這些成分能讓鼻腔血管收縮、減少腫脹，讓你瞬間覺得「鼻子通了」。

●交感神經興奮劑：
會讓身體進入類似「戰鬥或逃跑模式」，造成心跳變快、血壓升高、精神亢奮，自然就很難入睡。

洪正憲說，如果只是想緩解鼻塞，但又不想晚上被「提神效果」搞得睡不著，可以參考以下的作法：

1.與醫師或藥師討論換藥，如改用類固醇鼻噴劑，因為作用在鼻腔局部、進入全身的量較少，較不會造成中樞刺激。
2.如果確實需要用到去充血劑，盡量改成白天吃，例如早上或中午，避免在傍晚或睡前服用。
3.若家裡只有這種藥，又鼻塞到受不了，可以先嘗試減量，晚上用蒸氣、熱敷、洗鼻器或鼻貼來緩解。

