健康網》野生烏魚豐收 教戰尚青料理蛋白質up up

氣溫慢慢下降了，烏魚季節又來了，漁業署指出，烏魚蛋白質含量很高，很適合青少年補充營養，促進生長。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕健康網》捕捉野生烏魚在台灣外海，正如火如荼地展開，尤其氣溫愈來愈低了，彰化漁民短短3天已有750尾烏魚入袋。俗語說「小雪小到，大雪大到」，意思是在小雪時節，烏魚群開始進入台灣海峽，到了大雪的時候，天氣漸冷，烏魚群也越來越多。

漁業署指出，每100g的烏魚（含皮）熱量為155大卡、蛋白質20.6g、脂肪7.4g、支鏈胺基酸3785mg、omega3脂肪酸703mg。烏魚的蛋白質含量高、基酸種類完全，有助組織修復。維生素B12能維持神經、腸胃系統完整運作，精胺酸可促進一氧化氮形成，使血管舒張降壓，精神旺盛，也是生長激素原料，幫助骨骼生長發育。而離胺酸能參與鈣吸收，幫助身體形成膠原蛋白，有助骨骼和結締組織的生長和維護。

烏魚一身都是寶，除了肉質鮮嫩的「烏魚殼」，還有烏金之稱的「烏魚子」，又或是老饕最愛的「烏魚膘」、「烏魚胗」，都是冬天不能錯過的限定美味，農業部在臉書教大家挑尚青的烏魚下鍋：

●看外表：魚眼明亮、魚鰓紅，魚鱗魚鰭完好光亮。

●輕輕按：按壓肉質有彈性。

●聞一下：無明顯異味。

料理老師浦維分享他的「酸湯魚片」酸湯魚片。漁業署說，每100g的烏魚（含皮）熱量為155大卡、蛋白質20.6g，營養價值高。（取自「浦維老師的料理廚房」）

料理老師浦維在臉書專頁「浦維老師的料理廚房」分享他的「酸湯魚片」

食材：烏魚排1塊、酸白菜100克、

蒜末20、辣椒10克、蔥花20、醬油1大匙、米酒2大匙、砂糖1匙、胡椒粉1匙、太白粉1大匙、水2碗。

做法：

1.魚排切成魚片，用米酒、胡椒粉、太白粉醃漬。

2.少許油炒香蒜、酸白菜，再加2碗水煨煮5分鐘，用醬油、米酒、糖調味。

3.放入魚片煮熟，撒上蔥花辣椒即可。

