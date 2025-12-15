自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》野生烏魚豐收 教戰尚青料理蛋白質up up

2025/12/15 10:46

健康網》野生烏魚豐收 教戰尚青料理蛋白質up up

氣溫慢慢下降了，烏魚季節又來了，漁業署指出，烏魚蛋白質含量很高，很適合青少年補充營養，促進生長。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕健康網》捕捉野生烏魚在台灣外海，正如火如荼地展開，尤其氣溫愈來愈低了，彰化漁民短短3天已有750尾烏魚入袋。俗語說「小雪小到，大雪大到」，意思是在小雪時節，烏魚群開始進入台灣海峽，到了大雪的時候，天氣漸冷，烏魚群也越來越多。

漁業署指出，每100g的烏魚（含皮）熱量為155大卡、蛋白質20.6g、脂肪7.4g、支鏈胺基酸3785mg、omega3脂肪酸703mg。烏魚的蛋白質含量高、基酸種類完全，有助組織修復。維生素B12能維持神經、腸胃系統完整運作，精胺酸可促進一氧化氮形成，使血管舒張降壓，精神旺盛，也是生長激素原料，幫助骨骼生長發育。而離胺酸能參與鈣吸收，幫助身體形成膠原蛋白，有助骨骼和結締組織的生長和維護。

烏魚一身都是寶，除了肉質鮮嫩的「烏魚殼」，還有烏金之稱的「烏魚子」，又或是老饕最愛的「烏魚膘」、「烏魚胗」，都是冬天不能錯過的限定美味，農業部在臉書教大家挑尚青的烏魚下鍋：
●看外表：魚眼明亮、魚鰓紅，魚鱗魚鰭完好光亮。
●輕輕按：按壓肉質有彈性。
●聞一下：無明顯異味。

料理老師浦維分享他的「酸湯魚片」酸湯魚片。漁業署說，每100g的烏魚（含皮）熱量為155大卡、蛋白質20.6g，營養價值高。（取自「浦維老師的料理廚房」）

料理老師浦維分享他的「酸湯魚片」酸湯魚片。漁業署說，每100g的烏魚（含皮）熱量為155大卡、蛋白質20.6g，營養價值高。（取自「浦維老師的料理廚房」）

料理老師浦維在臉書專頁「浦維老師的料理廚房」分享他的「酸湯魚片」
食材：烏魚排1塊、酸白菜100克、
蒜末20、辣椒10克、蔥花20、醬油1大匙、米酒2大匙、砂糖1匙、胡椒粉1匙、太白粉1大匙、水2碗。

做法：
1.魚排切成魚片，用米酒、胡椒粉、太白粉醃漬。
2.少許油炒香蒜、酸白菜，再加2碗水煨煮5分鐘，用醬油、米酒、糖調味。
3.放入魚片煮熟，撒上蔥花辣椒即可。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中