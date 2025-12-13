助眠藥變惡夢製造機？美社群瘋傳「褪黑激素夢」 專家揭原因

美國社群平台不少網友發文說，服用高劑量褪黑激素後出現夢境過於清晰、甚至頻繁惡夢情況。示意圖。（情境照）

〔即時新聞／綜合報導〕據韓媒報導，美國社群平台近來不少網友分享，服用高劑量褪黑激素後，出現夢境過於清晰、甚至頻繁惡夢情況，這種現象被稱為「褪黑激素夢」。專家指出，這與褪黑激素影響睡眠結構、增加快速動眼期有關，若劑量過高，反而可能干擾生理時鐘。

要理解「褪黑激素夢」現象，需先釐清褪黑激素在睡眠中的角色。褪黑激素是在環境變暗後，由大腦將血清素轉化生成的荷爾蒙，主要負責向大腦發出「進入睡眠時間」的訊號。補充褪黑激素後，生理時鐘更容易辨識夜晚狀態，使人較快進入入睡階段。

韓國亞洲大學醫學教授鄭秀智（音譯）指出，對於本身分泌不足或節律不穩定者，適量補充褪黑激素，可協助調整入睡時間、提升睡眠穩定度。

夢境變得鮮明甚至出現惡夢，與快速動眼期（REM睡眠）增加密切相關。鄭秀智說明，褪黑激素會抑制大腦的覺醒中樞，使REM睡眠比例與持續時間延長，而多數夢境正是在這個階段出現，因此更容易被清楚記住。若服用高劑量或長效型褪黑激素，血中濃度可能維持過久，導致清晨仍被大腦誤判為夜間，使原本清晨自然增加的REM睡眠更加強烈，夢境也更容易轉為不愉快甚至惡夢，並且可能影響白天精神狀態。

鄭秀智建議，若要安全使用褪黑激素，關鍵在於服用時間與劑量控制。一般建議睡前1至2小時服用1至3毫克即可，5至10毫克的高劑量反而可能打亂生理節律。若出現夢境過於清晰或反覆惡夢，應優先減量，並留意市售保健食品標示與實際含量可能存在落差。

