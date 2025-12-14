健康網》同樣是「椒」差很大 營養師揭辣椒辣、甜椒甜料理撇步

營養師老辜分享，辣椒之所以辣，是因為辣椒素的作用；甜椒則缺乏辣椒素生成酵素，所以不會辣。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕炒菜時，辣椒和甜椒都好好用！但都有「椒」字，怎麼一個辣另一個甜呢？營養師老辜分享，辣椒之所以辣，是因為辣椒素的作用，它作用於口腔的TRPV1熱感受器，激發痛覺信號，使大腦感知為灼熱或辣。相反地，甜椒則缺乏辣椒素生成酵素，所以不會辣。風味主要來自糖分，以及成熟後形成的揮發性香氣物質等。

老辜在臉書專頁「老辜營養與科學」發文指出，辣椒素主要集中在辣椒的內膜與籽周圍，切掉這些能大幅降低辣度；搭配油脂與奶製品，皆有部分降低的效果。甜椒則可利用烘烤或醃漬，提升甘甜與香氣層次。

請繼續往下閱讀...

老辜提到，從健康角度來看，適量吃辣椒可促進代謝與抗發炎；甜椒富含維生素C、類胡蘿蔔素與抗氧化物，有助於免疫與心血管健康。

老辜也提醒，過量吃辣椒可能刺激腸胃道，腸胃較敏感者需控制攝取量。了解背後的科學，不僅讓我們更懂食物的風味，也能更巧妙地安排飲食與烹調方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法