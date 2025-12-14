健康網》手腳冰冷族 中醫教戰鹿茸內服外用法

鹿茸是中藥裡很珍貴的藥材，中和新生堂中醫院長劉郁辰指出，要吃得巧、吃得對才真正補身。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕氣溫將跌至10度左右，天冷又有不少人想要靠食補。中和新生堂中醫院長劉郁辰指出，中藥材很珍貴鹿茸，被稱為「補中之王」。不過，劉郁辰認為，鹿茸不是萬靈丹，也不是人人都能吃。要吃對、吃巧，才能讓補變成修復，而不是負擔。

鹿茸是雄鹿還沒長硬的嫩角，在骨化前取下入藥，含有豐富的胺基酸、膠原與荷爾蒙樣成分。《本草綱目》記載：「補腎、益精、強筋骨、調沖任、止帶崩。」劉郁辰說，它能幫助氣血不足、腰膝無力、畏寒、性功能低下、月經量少或更年期虛冷等狀況。

在中醫臨床上，劉郁辰表示，鹿茸常用於腎陽虛的患者，也就是整天手腳冰冷、早上起不來、精神差又容易累的人。這類體質，鹿茸能幫你「加柴添火」，讓元氣重新升起。

不過，鹿茸要怎麼吃？劉郁辰教戰內服補法：

●泡酒：可搭配杜仲、巴戟天、枸杞一起泡，補腎又強筋骨。

●若是燉湯：可與黃耆、人參、黨參、熟地搭配，補氣血兼顧。

●若是研末服用：每天約1克即可，飯後服，溫補不燥。

至於外用保養，劉郁辰指出，鹿茸粉可與蜂蜜或凡士林調成膏狀塗於關節、扭傷處，幫助氣血流通、促進癒合。部分中醫診所也會將鹿茸研粉入藥膏，用於筋骨退化、術後修復。

中華民國養鹿協會理事長張淑珍表示，目前全台共有459間鹿場、1萬2000餘頭鹿，經由農業部輔導研發多元產品，並已推動國產鹿茸標章，提醒民眾勿買來路不明的鹿茸。

