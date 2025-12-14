自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》虹彩炎4大警訊 延誤治療視力恐回不去了

2025/12/14 11:45

彰化羅眼科體系總院長羅英源分享，虹彩炎常見症狀為角膜周圍充血、眼睛脹痛、視力下降、畏光。（圖取自freepik）

彰化羅眼科體系總院長羅英源分享，虹彩炎常見症狀為角膜周圍充血、眼睛脹痛、視力下降、畏光。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕眼睛突然紅腫、視力模糊還伴隨疼痛？小心這可能不是普通的眼睛疲勞，而是「虹彩炎」找上門！彰化羅眼科體系總院長羅英源分享，虹彩炎常見症狀為角膜周圍充血、眼睛脹痛、視力下降、畏光，這種眼睛發炎疾病來勢洶洶，若延誤治療，可能影響視力。

羅英源於臉書專頁「彰化羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文分享，4個虹彩炎的典型症狀，讓你能及早發現、及早治療。

1.眼睛紅腫充血，而且是「靠近黑眼珠」的紅：不同於結膜炎整片泛紅，虹彩炎在角膜周圍特別充血，呈現環狀紅圈。這種「睫狀充血」是虹彩炎的招牌特徵！眼白靠近黑眼珠處會特別紅，看起來像戴了一圈紅色隱形眼鏡。

2.眼睛痛到受不了，尤其是「深層脹痛」：虹彩炎的疼痛不是表面刺痛，而是眼球深處的鈍痛、脹痛，有時還會痛到太陽穴、眉骨，症狀在光線較亮時會加劇（因為瞳孔收縮刺激發炎的虹膜）。有些患者形容「好像有東西在眼睛裡面脹著」，這種感覺超不舒服！

3.看東西霧茫茫，視力突然下降：發炎會導致眼內蛋白質滲出，讓視線變得模糊不清，就像隔著一層毛玻璃看世界。有些患者會看到光暈，或者覺得眼前有薄霧遮擋。視力下降程度因人而異，但通常會明顯感覺到「跟平常不一樣」！

4.超級怕光，見光就想躲：虹彩炎患者對光線異常敏感，即使是普通室內光線都覺得刺眼難耐！這是因為發炎的虹膜在調節瞳孔時會產生劇痛，所以大腦本能地想避開光刺激。很多患者會不自覺瞇眼、戴墨鏡，或躲在陰暗處才覺得舒服。

實用建議：如果發現自己突然變得異常怕光，合併眼睛紅及脹痛感，連手機螢幕都覺得刺眼，配合其他症狀就要立刻就醫檢查！

提醒，虹彩炎需要專業治療！如果同時出現以上2-3個症狀，建議立即就診眼科！虹彩炎需要使用類固醇眼藥水和散瞳劑治療，絕對不能自行購買眼藥水處理。早期發現、規律治療，大部分患者都能完全康復不留後遺症！

讓我們一起守護靈魂之窗，用正確知識為眼睛健康把關！

