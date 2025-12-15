健康網》潔牙勿忘牙縫 牙醫提4技巧：別拉小提琴

牙醫師劉淑韻提醒，再勤勞的日常清潔，也需要定期洗牙。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕牙醫師劉淑韻在臉書粉專「劉淑韻醫師的牙科相談室」說明，牙菌斑其實是一種「生物膜」，不是漱口水一沖就掉的東西，而是得靠機械力量才能清除。「就像浴室磁磚上的發霉，你得拿刷子刷，再用水沖乾淨。牙齒上的牙菌斑，原理也是一樣的。」

劉淑韻表示，牙刷刷毛進不了牙縫，所以我們需要牙線或牙線棒來幫忙。重點在於要用「刮」的方式，而不是「拉」的方式。牙線可以環繞住大約三分之一顆牙，能照顧到邊角細節，但因為包覆面積大、角度難操作，實際刮除力道往往不夠。

相反地，牙線棒的接觸面雖然小，就像圓的一條切線，但它能確實地刮乾淨那一條線，如果你願意多轉幾個角度，就能讓這條切線變成一整個圓。

劉淑韻提供清潔牙縫的幾個實用小技巧

●「刮」不是「拉」：每個牙縫有兩個面，一個面刮完，再刮另一個面。「想像自己在擦玻璃，而不是在拉小提琴。」

●多角度清潔：使用牙線棒時，繞著牙齒輕輕旋轉幾個角度。就像在削蘋果，把圓周都刮乾淨。

●牙齒邊角怎麼清：牙線棒在牙齒邊角的清潔能力較差，但使用震動型的電動牙刷，多半能在邊角處清得夠好；如果是手動牙刷，建議用「由牙肉往咬合面」的旋轉刷法，讓刷毛可以進入邊角處，把牙齦邊的細菌帶走。

●牙根凹面靠牙間刷：若牙縫較大、有牙周病或牙根外露，因為牙根常常呈現凹面，而牙線只能清潔凸面，因此凹面的死角就需交給牙間刷。這時牙線棒、牙間刷兩者搭配使用，才能讓牙齒清潔溜溜。

劉淑韻表示，有好的清潔，牙齒自然會回報你一個健康的笑容。不過別忘了，再勤勞的日常清潔，也需要專業的確認。建議定期洗牙，並做牙菌斑顯示劑檢測，讓牙醫師幫你看看，

