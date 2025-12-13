健康網》綠意盎然「養眼睛」 5種居家綠色擺設護眼又養心

高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻指出，黃金葛生命力旺盛、葉片翠綠油亮，工作疲累時抬頭看看那片片綠葉，就像給眼睛做SPA一樣舒服。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕綠色是最能讓眼睛放鬆的顏色，波長適中、刺激性低，能有效舒緩眼部肌肉緊繃。高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻指出，不管是真實的植物，還是綠色裝飾，都能為你的眼睛帶來舒適的視覺休息！「養眼睛」的機加擺設有：黃金葛、虎尾蘭、森林系綠色掛畫、綠色植物壁掛裝飾、綠色抱枕／窗簾。

粘靖旻在臉書粉「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」分享，2大護眼綠色植物：

1.黃金葛：超好養的「空氣清淨機」！黃金葛生命力旺盛、葉片翠綠油亮，擺在書桌或電腦旁，工作疲累時抬頭看看那片片綠葉，就像給眼睛做SPA一樣舒服！而且它能增加空氣濕度，改善冷氣房裡眼睛乾澀的問題！記得:黃金葛喜歡半陰環境，不需要強光，正好適合室內擺放！

2.虎尾蘭：夜間也能釋放氧氣的「臥室守護者」！虎尾蘭葉片挺拔、線條優美，擺在臥室能持續製造新鮮空氣，讓你一夜好眠、眼睛充分休息！它耐旱又好照顧，就算忙到忘記澆水也不會掛掉！深綠與淡黃相間的葉紋，能提供視覺上的豐富層次，讓眼睛在不同深淺的綠色中自然調節焦距、放鬆睫狀肌！

3大護眼綠色裝飾

3.森林系綠色掛畫：把大自然搬進家裡的「視覺療癒神器」！選擇描繪森林、草原、湖畔等自然景觀的綠色掛畫，掛在客廳或臥室牆面！當你疲累時，凝視畫中層層疊疊的綠意，眼睛會自然在不同深淺的綠色間游移，這個過程能有效放鬆睫狀肌、減輕眼壓！建議選擇色調柔和、筆觸細膩的作品，避免過於鮮豔刺激的螢光綠！

4.綠色植物壁掛裝飾：立體感十足的「空間綠化魔法」！利用壁掛式花器、懸吊式植栽架，在牆面打造垂直綠牆！可以選擇仿真植物（免打理、永保翠綠）或真實的吊蘭、常春藤等垂墜植物！這種立體綠色裝飾能創造多層次的視覺效果，讓眼睛在看遠、看近、看上、看下的轉換中得到全方位鍛鍊！

5.綠色抱枕／窗簾組合：大面積的「柔和綠色浸潤」！在沙發上放幾個墨綠、草綠、薄荷綠的抱枕，搭配淡綠色的窗簾，讓整個空間充滿自然氣息！這種大面積但低飽和度的綠色，不會造成視覺負擔，反而能持續提供溫和的護眼效果！

