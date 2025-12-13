自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

回應醫界負擔 賴清德：醫院評鑑研議4年改6年

2025/12/13 18:09

總統賴清德今（13日）出席「振興醫院2025健康台灣深耕論壇」時提到，可研議將現行每4年一次的醫院評鑑，調整為6年一次。（記者方賓照攝）

總統賴清德今（13日）出席「振興醫院2025健康台灣深耕論壇」時提到，可研議將現行每4年一次的醫院評鑑，調整為6年一次。（記者方賓照攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕總統賴清德今（13日）出席「振興醫院2025健康台灣深耕論壇」與醫界進行意見交流時，針對長年被批評為行政負擔沉重的醫院評鑑制度，釋出調整訊號，賴清德提到，可研議將現行每4年一次的醫院評鑑，調整為6年一次，並同步完善相關配套措施，以減輕第一線醫護人員壓力。

振興醫院副院長殷偉賢在會中提出，希望檢討現行評鑑制度，賴清德聽取意見後回應，評鑑制度確實可進一步研議調整，包括將現行每4年一次的評鑑，延長為6年一次，並搭配完善的配套措施。

衛福部長石崇良也補充評鑑制度的改革方向，將醫院評鑑效期由4年延長為6年，同時強化相關配套，可讓評鑑回歸醫療品質本質，而非成為臨床工作的額外壓力。

「既然各大醫院都在推動智慧照護，相關臨床與管理數據本來就存在於系統中。」石崇良指出，評鑑改革不只是單純拉長年限，也希望同步推動文件簡化、系統數位化與程序優化，讓品質管理成為日常工作。

石崇良日前也曾提到，評鑑制度改革的核心目標是避免干擾醫院正常臨床運作，不要為了評鑑，開始縮床、關床，甚至停止休假、加班準備資料，這些都不應該發生。整體設計將以「風險分級」為概念，針對長期表現穩定、品質良好的醫院，給予更具彈性的評鑑安排，讓醫療體系能把更多心力回到照顧病人本身，同時納入病人經驗，提升評鑑的實質意義。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中