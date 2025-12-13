健康網》駐印使節、直播媒體人抽搐猝死 醫：急救5步驟 別傻傻等人醒

多明尼加直播節目上一名當地媒體人（左圖，翻攝X）、駐印度代表處副代表謝柏輝（外交部提供），兩人皆先發生抽搐後昏迷不治。

〔健康頻道／綜合報導〕駐印度代表處副代表謝柏輝昨（12）日突發身體不適並開始抽搐，經現場人施以CPR後送醫仍不治；多明尼加1名知名媒體人上直播節目時，突然抽搐、手上資料散落在地，最後他頭歪一邊後就再也沒動。胸腔科醫師黃軒指出，抽搐≠心跳停止，把握1分鐘搶救，很有可能在鬼門關前搶命成功。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，只要身旁有人倒下抽搐+昏迷，要記住在抽搐時不要做CPR，一旦抽搐一停，馬上檢查病患呼吸，如果是抽搐完又沒有呼吸，毫無疑問，立刻實施CPR，如果抽搐結束且還有呼吸，但持續昏迷狀態下，馬上將病患側躺，立刻送醫。

請繼續往下閱讀...

黃軒提供急救5件事，一定按照順序：

1.側躺、頭轉一邊：防止嘔吐物嗆進肺：比CPR更重要的。

2.清空嘴巴、解開衣物：不塞任何東西、解開領口、皮帶。

3.不要壓、不要灌、不要拍：不壓手腳、不塞筷子、不灌水或藥。

4.計時：抽搐> 5分鐘=立刻叫救護車。

5.直接送醫：患者第一次抽搐、抽完還昏迷。懷孕、糖尿病、心臟病患，或者曾跌倒、外傷、中毒可能者。

黃軒表示，最常害命3大地雷，嘴巴塞東西會造成窒息、壓住病患抽動，會使他骨折，最糟糕的是要等他醒，錯過黃金搶救期。

