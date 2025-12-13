自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》一天喝8罐能量飲中風 研究：咖啡因過量恐增風險

2025/12/13 18:26

食農專家韋恩說明，在進一步詳細詢問生活習慣後，患者才透露自己平均每天飲用高達8罐能量飲料，每罐含160mg咖啡因；示意圖。（資料照）

食農專家韋恩說明，在進一步詳細詢問生活習慣後，患者才透露自己平均每天飲用高達8罐能量飲料，每罐含160mg咖啡因；示意圖。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕英國案例出現一名50多歲、平時身體健康、活動力良好的男性，因出現左側肢體無力、麻木與共濟失調而送急診，腦部MRI證實為缺血性丘腦中風。食農專家韋恩分享此報導表示，他入院時血壓高達254/150mmHg。住院72小時後開始使用降血壓藥物，收縮壓一度降至約170mmHg；然而出院後，血壓再次上升，儘管降血壓藥物逐步加量至5種藥物併用，血壓仍持續控制不佳。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文說明，在進一步詳細詢問生活習慣後，患者才透露自己平均每天飲用高達8罐能量飲料，每罐含160mg咖啡因。所以這代表他一天攝取至少1.3克的咖啡因，遠超過一天建議上限的400毫克。

韋恩補充，當他停止飲用能量飲料後，血壓逐漸恢復正常，所有降血壓藥物亦得以成功停用。所以研究人員在探討能量飲料的急性與長期攝取皆可能增加心血管疾病與中風的風險；而幸好這種風險在停止攝取後，可能具有可逆性。

韋恩也引述一篇最新刊登於英國營養誌的論文指出，充足的水分是健康的基礎，每天喝8份飲料可以降低死亡率，且飲品最好包含水、咖啡、茶的均衡攝取，而且咖啡：茶的比例為 2:3，超過9份以上的飲料沒有更多的益處，而且要注意咖啡因過量的問題。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中