健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》懷孕恥骨痛 只能忍到生完？中醫師「結構解方」對策

2025/12/14 17:16

不少孕婦在懷孕後期經常感到恥骨痛，坐立難安。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少孕婦在懷孕後期經常感到恥骨痛，坐立難安。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕中醫師黃彥鈞在臉書粉專「中醫師 黃彥鈞」表示，在臨床門診中，常遇到扶著腰、步履艱難的準媽媽。她們在產檢時，多半已從婦產科醫師口中了解到，這些關節不適主要源於「鬆弛素（Relaxin）」的影響，是身體為了迎接新生命、讓骨盆擴張所做的必要生理調適。這是一個神聖且自然的過程，但也正因為韌帶變得鬆弛，身體對於「結構穩定」與「力學平衡」的需求反而變得更高。

黃彥鈞表示，「鬆弛」是為了生產的生理常態，但「痛到無法翻身」，往往是肌筋膜失能與骨盆力學失衡的病理結果。從結構與力學的角度切入，我們其實可以做得更多。

典型臨床表現 連翻身都是折磨

多數懷孕中後期的準媽媽，隨著孕肚隆起，身體負擔日益加重，持續性的「恥骨聯合不適」是常見的困擾，有些甚至會伴隨大腿內側（內收肌群）的強烈緊繃感。這類恥骨痠痛常全天候干擾生活，尤其在「平躺翻身」與「起床起身」的瞬間，骨盆承受的剪力（Shear force）最大，疼痛往往最劇烈，甚至讓人對睡眠感到恐懼。

許多媽媽在此階段雖嘗試過熱敷、電療或拉伸，但若未針對核心力學問題與肌筋膜失能做處理，效果常有限；而為了胎兒安全，藥物控制也僅是權宜之計。

高風險下的「徒手骨傷」思路

針對孕婦的治療，風險控管與擺位限制是首要考量：

・體位限制：孕肚限制了趴臥姿勢，許多傳統手法無法使用。

・風險控管：需避免強烈刺激，治療必須以絕對安全、柔性為主。

黃彥鈞表示，看似手段受限，但回歸人體生物力學觀點：「骨骼－肌肉－筋膜－神經」是環環相扣的整體。恥骨聯合（Pubic Symphysis）不僅是骨盆前側的連接點，更是身體重力（由上而下）與地面反作用力（由下而上）的力線轉運樞紐。當恥骨聯合兩側的骨性結構產生微小錯位（骨錯縫），或是來自腹部核心肌群、內收肌群的張力向量不平衡（筋出槽）時，就會產生導致疼痛的剪力。

黃彥鈞總結，即便不動用高風險手法，先從「力線平衡」與「軟組織張力」切入處理，能做的介入依然非常多。

治療邏輯與成效分享

在確保母胎安全的前提下，採用結合現代生物力學的「輕柔徒手技巧」進行治療：

1. 觸診評估：確認恥骨聯合兩側骨性結構是否對稱，並檢查骨盆周圍肌筋膜（如內收肌、臀肌）的張力分佈。

2. 手法介入：

・肌肉能量療法 （Muscle Energy Technique, MET）：這是一種極為溫和的技術，藉由個案自身的肌肉力量進行等長收縮，以平衡骨盆肌張力，達到「骨正筋柔」的效果。

・配合 Shotgun Technique 或其他拮抗技巧：利用力學槓桿原理，針對恥骨聯合進行輕巧的復位與穩定。

通常經過上述方式處理後，多數媽媽的疼痛主觀感受都能顯著改善，測試日常起居動作也能更流暢，原本銳利的刺痛感轉為較可接受的輕微酸感或是完全消失。這顯示出：只要結構回正、張力平衡，身體自我修復的機制就能更好地運作。

溫柔地對待孕期的身體

黃彥鈞表示，懷孕期間，體內荷爾蒙的變化是為了讓胎兒順利通過產道，這是一段辛苦但偉大的旅程。然而，身為臨床醫師，我們想傳達的是：荷爾蒙導致的「鬆弛」是常態，但結構錯位導致的「疼痛」則可以被管理。透過正確的生物力學評估與軟組織調整，協助孕媽咪找回骨盆的動態平衡，可以讓這段旅程走得更優雅、更少負擔。

