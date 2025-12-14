自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》哺乳使乳房變形？醫：這些因素 乳房變形風險更高

2025/12/14 10:01

婦產科醫師蘇怡寧表示，乳房變形對產婦來說本是正常現象，只是若觀察5種症狀則須就醫診治。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

婦產科醫師蘇怡寧表示，乳房變形對產婦來說本是正常現象，只是若觀察5種症狀則須就醫診治。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少新手媽咪憂心哺餵母乳會造成乳房外觀變化。蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示「真相其實不是這樣」。蘇怡寧表示，乳房的變化剛好都發生在哺乳的那段時間，於是直覺就把責任放在哺乳身上。實際上，生產完本來就會有乳房的變化，跟妳有沒有餵奶沒有絕對關係。

目前所有的醫學研究都很一致地告訴我們：生產後乳房的改變，其實是懷孕造成的，不是哺乳造成。懷孕期間，乳腺組織大量增生，結締組織被撐開，脂肪比例改變。到了生產之後，乳腺慢慢萎縮，結締組織恢復彈性有限。於是，乳房看起來就會跟生產前不太一樣。「這不是妳做錯什麼，也不是妳不夠保養，這就是所有媽媽都會遇到的正常生理現象。有沒有餵奶，完全不是主因。」

蘇怡寧表示，文獻很清楚指出，真正會讓乳房外觀改變風險上升的包括：年紀、孕次越多、體重劇烈變化、孕前罩杯較大、抽菸、BMI偏高。這些因素的影響力，遠比哺乳大得多。

另外蘇怡寧表示，有人疑惑，生產後幾天的脹奶不會把胸部撐壞？他說明，產後三到五天常有乳房脹痛，那是一種短期腫脹，乳腺突然充盈，乳管擴張。看起來又大又硬，甚至有點變形。但這是暫時的，過了脹奶期，乳房就會慢慢恢復。

真正會造成乳房結構破壞的，不是乳房變大，而是發炎。只有在反覆嚴重脹奶，或反覆乳腺炎的情況下，才可能造成局部組織受損。例如乳腺炎到膿瘡，真的會讓外形有凹陷或不規則。

蘇怡寧強調，不是哺乳造成變形，而是「哺乳過程沒有被好好照顧」才會造成問題。蘇怡寧表示，臨床很常見，但早期介入，其實可以避免。

蘇怡寧表示，哺乳本身不會讓胸部更垂。大規模研究清楚告訴我們：乳房外形的變化，與哺乳沒有明顯關聯。「有些媽媽沒有餵過母奶，胸部一樣會下垂一樣會失去緊實感，因為那就是懷孕後的正常生理重組。」我們只是剛好在哺乳，看到鏡子覺得怪怪的。但不是哺乳造成的，地心引力比母乳強太多，它才是最大兇手。

有些人想問，「只餵五天會造成影響嗎？」答案是不會。只餵幾天初乳，不會造成乳房變形；也不會讓胸部來不及恢復。同時蘇怡寧強調，初乳對寶寶是最珍貴的禮物，裡面的免疫成分，對寶寶抵抗力是大加分。所以如果妳想餵五天，完全可以，不會有胸部變形的風險問題。

什麼時候需要特別注意？蘇怡寧表示，如果乳房變形持續惡化，或出現以下狀況，請務必找醫師：乳房莫名凹陷、皮膚橘皮樣改變、皮膚發紅腫痛、乳頭異常分泌物、單側不明硬塊（懷孕與產後也可能是乳癌的好發時期之一）。這時候千萬不要靠網路問診，需要醫師親自評估。

蘇怡寧強調，「大部分媽媽，都只是經歷正常的生理性改變，隨著時間，乳房會慢慢穩定下來。妳的身體為了寶寶努力過，也值得被理解與善待。」

