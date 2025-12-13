健康網》駐印度副代表謝柏輝逝 如何預防猝死？

駐印度副代表謝柏輝近日在工作時突然發生身體不適的意外，送醫不治，享年52歲。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕駐印度副代表謝柏輝近日主持宴請台印合拍電影「叫我驅魔男神」的團隊成員，期間突感到身體不適倒地；現場人員立即實施CPR，送醫搶救後仍宣告不治，享年52歲。然死因仍有待釐清。

國健署呼籲，有三高（高血壓、高血糖及高血脂）民眾若突然有胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀（更年期女性則可能出現氣喘、背痛等非典型症狀），或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，須立即「打119就醫」，千萬別硬撐錯失黃金治療期而造成遺憾。

根據衛生福利部108年死因統計，心臟病是國人第二號殺手，平均每26分鐘就有1人死於心臟病，如再加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管性疾病，每年則造成5.3萬人死亡，已超越頭號殺手癌症奪走的人命。

國健署在此提醒，8成的心臟病與中風的過早死亡是可以預防的。缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高、過重或肥胖、吸菸及過量飲酒等問題，都是心臟病與中風等疾病的主要危險因子。而近年來受氣候變遷的影響，忽冷忽熱及氣溫驟降等的氣候型態也是誘發因子之一。

國健署表示，為避免憾事發生在自己和家人身上，應從健康生活型態開始做起，如規律運動、健康飲食、戒菸節酒、控制三高、定期健檢等。

隨著生活型態改變，工作壓力大、少運動、外食族居多的年輕族群，也要學習愛護自己的心，落實健康生活型態。近日冷空氣來襲，氣溫驟降，早晚溫差大，除注意保暖也要適時補充水分，隨時注意相關危險徵兆。最後國健署提醒：工作執勤時若發生急性徵兆千萬別逞強，應立即就醫，先顧好自身健康。

