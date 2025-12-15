自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》脖子「死穴」壓到就倒 醫：輕者昏厥最怕心臟驟停

2025/12/15 14:38

新光醫院心臟內科醫師洪惠風在診間聽到病人因落枕，請兒子幫忙按摩，誤壓到「頸動脈竇」當場昏倒；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

新光醫院心臟內科醫師洪惠風在診間聽到病人因落枕，請兒子幫忙按摩，誤壓到「頸動脈竇」當場昏倒；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕武俠劇中最愛點穴道，尤其是「死穴」有夠神。新光醫院心臟內科醫師洪惠風在診間聽到病人因落枕，請兒子幫忙按摩，誤壓到「頸動脈竇」當場昏倒，老翁不疾不徐地述說著，全然不知他們已誤觸「頸動脈竇」，重則心臟驟停。

洪惠風在臉書上分享這個問診過程，這位老翁幸運地從鬼門關走回來。他表示，老翁因落枕，頸部不舒服，覺得頸部四周僵硬痠痛，兒子好心幫忙按摩時，竟誤觸到「頸動脈竇」，老翁昏了過去，沒多久醒來，也沒太放心上。

誤觸「頸動脈竇」，胸腔醫師黃軒說，多數人會在數分鐘恢復，少數會合併心血管疾病，成為致命危機。（取自黃軒臉書）

誤觸「頸動脈竇」，胸腔醫師黃軒說，多數人會在數分鐘恢復，少數會合併心血管疾病，成為致命危機。（取自黃軒臉書）

洪惠風馬上制止老翁再碰觸這個部位，他說：「頸部不可以隨便亂壓。」頸動脈竇在兩邊耳朵下方的頸部，相當於心跳血壓的暫停鍵，按摩刺激時，有些人就會昏倒，稱為「頸動脈竇症候群」（carotid sinus syndrome）。

洪惠風表示，一旦刺激這裡，讓心跳慢，血壓降低，常常會讓人昏倒。這下子換老翁張大了嘴。除了錯按此處外，領子扣太緊也會，他還說，曾經有位病人騎摩托車回頭看美女時發生，也有病人是領隊，聽到團員在背後叫她，猛一回頭就昏倒了。洪惠風說，要診斷這種疾病，最重要的是病史，而不是什麼精密昂貴的檢查。

胸腔醫師黃軒曾在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」分享，天氣冷圍圍巾太緊也會造成頸部壓迫，還有親密愛人「種草莓」吮吸太用力也會造成昏倒，多數人會在數分鐘恢復，少數會心血管疾病，成為致命危機。

