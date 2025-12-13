自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》70歲姜厚任超凍齡 專家籲「6力練功坊」抗老

2025/12/13 16:33

70歲資深演員姜厚任是80年代當家小生，身手矯捷不輸年輕人。台北市立聯合醫院中興院區吳岱穎副院長表示，及早發現衰弱警訊，及早就醫。（資料照）

70歲資深演員姜厚任是80年代當家小生，身手矯捷不輸年輕人。台北市立聯合醫院中興院區吳岱穎副院長表示，及早發現衰弱警訊，及早就醫。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕昔日師奶殺手、70歲資深演員姜厚任是80年代當家小生，他單身至今，儘管一頭白髮，身體十分硬朗，愛自由自在一人舌，曾在節目上表演過太極內功，讓人嘖嘖稱奇。根據台北市中山區健康服務中心衛教資料表示，老化造成身體功能衰退雖無法避免，但可透過規律運動與均衡飲食等良好生活型態來預防衰弱發生。

姜厚任日前又活躍於螢光幕前，對任何問題皆侃侃而談，也在自己的臉書直言：「上節目談老人獨居問題，又被要求表演氣功」。姜厚任常常分享他的養生經、修習佛法等，也表示凍齡的秘訣就是將運動視為生活習慣，精通氣功、詠春拳、柔道、跆拳道、武當及少林等武功，可以將「氣」聚集在喉嚨，保護脆弱器官、抵擋外力攻擊，直言可以從喉嚨將筷子折斷。

健康網》70歲姜厚任超凍齡 專家籲「6力練功坊」抗老

姜厚任在節目中展現自己運動能力，他說，要將運動視為生活習慣。（年代提供）

而一般長輩就沒有他那麼重視養生，台北市政府指出，截至今（2025）年4月底，台北市65歲以上老年人口比率為23.47%，為全國第二高。衛生局提供長者健康整合式功能評估（ICOPE）服務，包括：視力、聽力、認知、行動、營養與憂鬱等6項，去（2024）年中山區評估結果顯示任一功能異常率為25.86%，在透過檢測發現異常後，若能及早介入運動與營養等相關措施，可達到預防及延緩失能，維持長者生活品質。

「6力練功坊」課程，包括「視力（眼亮）、聽力（耳靈）、認知（腦清楚）、行動（走得穩）、營養（營養足）、憂鬱（心開朗）」，透過遊戲方式訓練長輩記憶力、反應力及行動力，讓長輩快樂學習，促進人際互動與增強自信心，達到預防及延緩失能。

台北市立聯合醫院中興院區吳岱穎副院長表示，民眾常將健忘、肌肉無力、走路變慢、視力模糊、聽不清楚等，當成是正常老化現象，導致延遲就醫增加失能風險；長者健康整合式功能評估（ICOPE），如果發現評估結果有任一項異常，可就近至醫療機構做進一步評估與處置，及早發現衰弱警訊，及早就醫，有助於延緩衰弱功能退化。

