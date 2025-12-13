自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》「輕度認知障礙」長者無聲警訊 醫：情緒變化當心

2025/12/13 21:23

身心科醫師莊偉辰表示，「輕度認知障礙」通常不影響日常生活，卻有可能緩慢走向失智症。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

身心科醫師莊偉辰表示，「輕度認知障礙」通常不影響日常生活，卻有可能緩慢走向失智症。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年失智症被廣泛討論，身心科醫師莊偉辰在臉書粉專「台北得悅身心診所」表示，有一種常被忽略的中間區域，為「輕度認知障礙」。發生時有兩個關鍵特色：僅影響一種認知功能，且不影響生活；若注意到長輩有健忘、速度變慢等問題，很可能是輕度認知障礙。

莊偉辰表示，很多人會問「長輩最近記憶變差，是不是失智了？」其實，有一段常被忽略的「中間區域」，叫做 輕度認知障礙 MCI（Mild Cognitive Impairment）。它不是正常老化，但也還不到失智。莊偉辰比喻，這就像大腦在悄悄提醒我們「最近有點吃力，需要多照顧一下。」

什麼是輕度認知障礙（MCI）？

莊偉辰表示，MCI 是介於「正常老化」與「失智症」之間的一個階段。有些長者會從這裡慢慢進展到失智症；但也有許多長者可以多年都維持穩定、不惡化。

有兩個關鍵特點：

1. 只影響一種認知功能：最常見是記憶力，也可能是專注力、語言、空間判斷等。

2. 不會明顯影響日常生活功能：例如：生活自理、社交活動、多半仍能維持。所以，如果長輩只是健忘、速度變慢，但生活能力還算正常，就有可能是輕度認知障礙（MCI），而不到失智。

莊偉辰解說 「輕度認知障礙」在生活中的可能樣子：

● 記憶變差：常常忘記剛說過的話、重複提問

● 處理複雜任務變得吃力：例如理財、煮飯、安排行程

● 做事比較慢：需要更多時間理解或完成事情

● 更容易感到不確定：對新環境、新資訊不太有信心

雖然大部分生活仍能應付，但「品質」會開始變得有點不同。

情緒也是線索

不只是記憶，有「輕度認知障礙（MCI）」困擾的長者也常出現一些情緒上的變化：

• 憂鬱、心情低落。（39%）

• 冷漠、失去動力。（39%）

• 容易生氣、情緒敏感。（29%）

• 焦慮不安。（25%）

這些情緒的變化，並不是長輩『變得愛生氣』或『個性不一樣了』，而是大腦的變化，讓情緒比較容易波動。

為什麼了解 MCI 很重要？

因為早期發現，就能早期介入。在出現輕度認知障礙（MCI）的階段時，許多長者透過貼心的生活安排、適度的動腦活動，以及慢性病的良好照護，仍能長時間維持穩定，讓生活保持自在、愉悅。「這是一個能看到、能理解、能提供支持的階段。」

陪伴就是最好的支持

莊偉辰提醒，如果你注意到長輩最近有些健忘、做事慢了些，或是情緒和以前有點不同，那可能是大腦在悄悄告訴我們：「我現在需要一些幫忙。」在這樣的時刻，不需要急著解釋或貼上標籤，溫柔的理解、一起面對，再加上適時的專業評估，都能讓長輩在這段旅程中感到安心、有依靠。

