健康網》手腳冰冷免驚 中醫談食補「體內點火爐」

〔健康頻道／綜合報導〕天氣要變冷了！是不是開始手腳冰冷了？中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」表示，現代醫學認為畏寒是血液循環降低、代謝功能減弱，身體難以產熱。 中醫則認為是「陽、氣、水」失衡所致，氣不充盈、陽失溫煦、水液逗留，造成陰氣入裏而畏寒。

王大元表示，手腳冰冷的原因很多，像是：

1.長期抽菸，因為尼古丁具有血管收縮的作用，導致血管變窄，皮膚灌流量減少而手腳冰冷。

2.心血管疾病、三高或糖尿病也可能造成手腳冰冷，這類的患者血管????彈性不佳、脂肪沉積物使血管變窄變硬，減少血液流動導致四肢冰冷麻木。

3.貧血代表體內紅血球、血紅素不足，血氧無法充滿全身，進而感到手腳寒冷。甲狀腺低下也會導致新陳代謝而手腳冰冷。

4.雷諾氏症也會末梢冰冷，由於血管痙攣而引起血流減少，一般會出現在手指、腳趾，蒼白發紺並伴隨麻木、疼痛感，然而當血流再度恢復時，患處反而有潮紅灼熱的感覺。

如何調整呢？王大元表示，可透過調整食補來達到改善的效果，像是老薑可以促進血液循環、牛羊補養氣血。戴毛帽、圍脖、耳罩或高領保暖頭頸、穿長襪減少末梢體溫流失或睡前泡腳，都能有助於改善手腳冰冷。長期久坐也會導致四肢冰冷，適度運動像是慢跑、飛輪或超慢跑，皆可促進血液循環，改善手腳冰冷的情況。

「冬天手腳冰冷，就像身體的小火爐悄悄地變弱了。」王大元表示，陽氣不足、氣血虧損，一絲暖意走不到手心與腳尖。泡杯熱茶、足浴泡腳、睡前熱敷腹部，讓暖流從核心慢慢推往四肢。少冰飲、多溫補，像替自己添柴加火。

