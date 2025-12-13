健康網》賴佩霞小女婿熬不到換心 醫：心臟病2用藥較傷肝

藝人賴佩霞（左一）的洋女婿Kevin（右一），日前不幸因心臟問題，準備進行心臟移植手術，卻因長期用藥造成肝臟衰竭而病逝。肝病防治學術基金會表示，心臟病常用的2類藥物對肝臟損傷較大。（尚時代文創提供）



〔健康頻道／綜合報導〕藝人賴佩霞的洋女婿Kevin，日前不幸因心臟問題，正準備進行心臟移植手術，卻因長期用藥造成肝臟衰竭而病逝。根據肝病防治學術基金會衛教資料指出，有些藥物因為其本身或其代謝累積量太大而致肝細胞大量破壞。

Kevin有先天性心臟病，9週大即接受第一次心臟手術，之後幾乎每隔幾年就必須再開刀，至他35歲離世，前後共經歷9次心臟手術，而此次卻因Kevin肝臟衰竭過於嚴重，已無法支撐心臟移植手術。

肝病防治學術基金會指出，有3大類型的用藥，若長期服用且劑量偏高，對肝臟的傷害較高

治療心臟病的藥物中，Amiodarone （胺碘酮） 和降血脂的 Statin類藥物（如Rosuvastatin）較容易造成肝臟損傷或肝功能異常。

●肝細胞性肝損傷（GOT/GPT異常）

止痛藥：乙醯胺酚acetaminophen、非類固醇抗發炎藥物NSAID

降血糖藥：acarbose

降血脂藥：statin

降血壓藥：lisinopril、losartan

抗生素：ketoconazole、tetracyclines

抗憂鬱藥：buproprion、fluoxetine、trazodone

抗結核病用藥：isoniazid、rifampin、pyrazinamide

愛滋病用藥

●膽汁鬱積性肝損傷（ALP/γGT 異常）

抗黴菌藥物：erythromycin

抗生素：amoxicillin-clavulanate

抗血小板藥物：clopidogrel

降血壓藥：irbesatan

口服避孕藥、雌激素、睪固酮

●混合型

降血壓藥：enalapril、captopril、verapamil

抗生素：clindamycin、nitrofurantoin、sulfonamides

抗癲癇藥物：carbamazepine、phenobarbital、phenytoin

