健康 > 名人健康事

健康網》賴佩霞小女婿熬不到換心 醫：心臟病2用藥較傷肝

2025/12/13 15:38

健康網》賴佩霞小女婿熬不到換心 醫：心臟病2用藥較傷肝

藝人賴佩霞（左一）的洋女婿Kevin（右一），日前不幸因心臟問題，準備進行心臟移植手術，卻因長期用藥造成肝臟衰竭而病逝。肝病防治學術基金會表示，心臟病常用的2類藥物對肝臟損傷較大。（尚時代文創提供）

〔健康頻道／綜合報導〕藝人賴佩霞的洋女婿Kevin，日前不幸因心臟問題，正準備進行心臟移植手術，卻因長期用藥造成肝臟衰竭而病逝。根據肝病防治學術基金會衛教資料指出，有些藥物因為其本身或其代謝累積量太大而致肝細胞大量破壞。

Kevin有先天性心臟病，9週大即接受第一次心臟手術，之後幾乎每隔幾年就必須再開刀，至他35歲離世，前後共經歷9次心臟手術，而此次卻因Kevin肝臟衰竭過於嚴重，已無法支撐心臟移植手術。

肝病防治學術基金會指出，有3大類型的用藥，若長期服用且劑量偏高，對肝臟的傷害較高

治療心臟病的藥物中，Amiodarone （胺碘酮） 和降血脂的 Statin類藥物（如Rosuvastatin）較容易造成肝臟損傷或肝功能異常。

●肝細胞性肝損傷（GOT/GPT異常）
止痛藥：乙醯胺酚acetaminophen、非類固醇抗發炎藥物NSAID
降血糖藥：acarbose
降血脂藥：statin
降血壓藥：lisinopril、losartan
抗生素：ketoconazole、tetracyclines
抗憂鬱藥：buproprion、fluoxetine、trazodone
抗結核病用藥：isoniazid、rifampin、pyrazinamide
愛滋病用藥

●膽汁鬱積性肝損傷（ALP/γGT 異常）
抗黴菌藥物：erythromycin
抗生素：amoxicillin-clavulanate
抗血小板藥物：clopidogrel
降血壓藥：irbesatan
口服避孕藥、雌激素、睪固酮

●混合型
降血壓藥：enalapril、captopril、verapamil
抗生素：clindamycin、nitrofurantoin、sulfonamides
抗癲癇藥物：carbamazepine、phenobarbital、phenytoin

