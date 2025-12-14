自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》攝護腺口「珊瑚礁」是泌尿上皮癌 醫談警訊

2025/12/14 21:32

無痛性血尿是泌尿道疾病中最需要警覺的徵兆之一，切勿輕忽。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

無痛性血尿是泌尿道疾病中最需要警覺的徵兆之一，切勿輕忽。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕一名年約40歲的男性金融業上班族，因反覆無痛性血尿持續兩至三個月，原本懷疑自己是攝護腺肥大導致排尿不順，至泌尿科就診後才發現攝護腺開口處竟長出一團外觀如「珊瑚礁」般的腫瘤。經檢查確診為攝護腺的泌尿上皮癌，且已擴散至輸精管與骨盆腔淋巴結，為第三至第四期晚期癌症。顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜提醒，無痛性血尿是泌尿道疾病中最需要警覺的徵兆之一，切勿輕忽。

顧芳瑜提到，該病患因反覆血尿，初期曾至其他泌尿科診所就診，被認為是泌尿道感染，服用抗生素後血尿稍有改善，但不久後即復發。後續出現排尿困難、需用力解尿等情況，自認可能是攝護腺肥大，因而來診所做進一步檢查。

患者的尿流速檢查顯示其流速明顯偏低，每秒僅約4至5毫升，遠低於一般男性約20毫升的正常值；超音波也顯示攝護腺體積達50克，約為正常的兩倍。進一步進行膀胱內視鏡時，發現攝護腺開口處有一塊外觀呈「珊瑚礁狀」的腫塊，明顯阻塞尿道出口，高度懷疑為腫瘤，遂建議患者轉診至大型醫院詳查。患者後續在醫院接受切片與分期檢查，最終確診為惡性的泌尿上皮癌，且癌細胞已向周邊組織與淋巴結擴散。

顧芳瑜強調，由於泌尿上皮癌惡性程度高，早期通常沒有明顯症狀，診斷需依賴影像檢查、抽血檢驗（如攝護腺特異性抗原 PSA）及切片才能確定。若延誤診斷與治療，5年內存活率可能低於3成。

顧芳瑜提醒，泌尿上皮癌的高風險因子包括吸菸、長期接觸化學染劑或重金屬、使用含馬兜鈴酸的中草藥等，若具家族病史，更應提高警覺、定期檢查。

他並提醒，血尿常見原因包括攝護腺肥大、泌尿道感染、尿路結石與癌症，其中癌症最容易在早期無明顯疼痛，因而被忽略。過去因膀胱鏡多為硬式鏡具，檢查疼痛感較高，使部分醫師與患者心態較為保守，但隨著拋棄式與軟式膀胱鏡的普及，檢查過程的感受已明顯改善，建議應積極納入血尿評估。

該患者目前已轉診至醫學中心接受化療合併放療，後續可能進行攝護腺與膀胱全切除手術。顧芳瑜提醒，男性若出現血尿，不論是否疼痛，都應立即就醫檢查。特別是無痛性血尿，常與泌尿道腫瘤有關，建議勿自行推斷為感染或結石，以免延誤黃金治療時機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中