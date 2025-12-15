自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》中醫談「子宮肌瘤」注意飲食減少亂跑雌激素

2025/12/15 09:51

中醫師陳怡靜建議，女性應審慎選擇食物，以預防子宮肌瘤。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

中醫師陳怡靜建議，女性應審慎選擇食物，以預防子宮肌瘤。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕中醫師陳怡靜在臉書粉專「恩泉中醫陳怡靜醫師」談談自己的門診中，女性患者最常見的疾病之一：子宮肌瘤。

陳怡靜表示，子宮肌瘤是女性子宮裡常見的良性腫瘤，就像子宮長了小肉球一樣。雖然良性，但它從無症狀到嚴重壓迫都有可能，常見的症狀包括月經異常（經血過多、經期延長、經痛加劇）、下腹痛或壓迫感，以及因壓迫鄰近器官而引起的頻尿、便秘、腰痠背痛等問題。

近年來，子宮肌瘤不只發生率提高，連年輕女性也開始出現。雖然有基因和壓力等因素。但是 我們日常的飲食習慣才是主要的推手。簡單來說，肌瘤的生長主要受到「女性荷爾蒙（雌激素）」的刺激，而你的餐盤正在決定體內有多少雌激素在亂跑。以下是現代飲食讓子宮肌瘤好發的三個關鍵原因：

關鍵 1：過多的「刺激」— 雌激素和它的模仿者

子宮肌瘤就像是愛吃雌激素的細胞。當我們體內雌激素過多時，肌瘤就會快速成長。

●身體自己製造太多雌激素（肥胖的影響）：脂肪細胞不只是儲存能量，它還是個小小的「荷爾蒙工廠」。當你經常攝取高油、高脂的食物，體重和體脂就會增加。脂肪越多，這個「荷爾蒙工廠」產生的雌激素就越多。這些多出來的雌激素，會不斷刺激子宮裡的肌瘤細胞，讓它越長越大。

●食物中的「假雌激素」（環境荷爾蒙）：現代食物供應鏈裡，有一些來自環境的化學物質（例如農藥、塑膠製品中的化學成分），它們進入身體後，會假裝自己是雌激素。

這些「假雌激素」即使量很少，長期累積下來也會不斷給予肌瘤錯誤的生長訊號，就像有人不斷按著油門，讓肌瘤細胞無法停止增殖。

關鍵 2：過高的「生長訊號」— 胰島素和生長因子

陳怡靜解析，肌瘤不只愛雌激素，還愛一種叫做「生長因子」的物質，而這種物質跟我們吃太多甜食和精製澱粉有關。

●血糖震盪與生長激素：你吃下白米飯、白麵包、甜點或含糖飲料等「高升糖」食物時，血糖會像雲霄飛車一樣衝高，這時身體會緊急分泌大量的胰島素來降血糖。而當胰島素在忙著降血糖時，還會順便刺激另一種強力的生長物質，叫做 IGF-1（類胰島素生長因子）。

陳怡靜解析，IGF-1就像是給肌瘤細胞灑下的「生長肥料」，直接命令子宮細胞：「趕快分裂！趕快長大！」這大大加速了肌瘤的擴張。

關鍵 3：身體的「清潔工」不夠力 — 缺乏保護性營養素

陳怡靜解析，以往的飲食中有很多可以幫助身體「踩剎車」或「清垃圾」的營養素，現在我們卻吃得越來越少。

●缺乏膳食纖維（垃圾清不乾淨）：雌激素被身體用完後，會被肝臟標記，準備通過糞便排出。但如果你常吃精緻食物（缺乏蔬菜、全穀物），腸道裡的膳食纖維不夠，就像馬桶堵塞一樣，身體用完的雌激素垃圾就不能順利排出，反而會被腸道重新吸回血液裡，造成體內的雌激素濃度居高不下。

●缺乏維生素D（少了煞車片）：維生素 D 不只和骨骼有關，它也是許多細胞生長的「煞車片」。現代人普遍缺乏維生素 D（日曬不足或飲食攝取不夠）。當體內缺少這個「煞車片」時，子宮肌瘤細胞就更容易失控，自由地增殖和生長。

最後陳怡靜總結，子宮肌瘤好發率的上升，是現代人吃得「太好」（高熱量、高糖）和「太少」（低纖維、低維生素 D）的結果。想要預防或控制肌瘤，其實就是把飲食從「刺激生長」模式切換到「保護平衡」模式：

●減少高油高脂食物：脂肪細胞可以少製造點雌激素。

●避開精緻糖和澱粉：用糙米、全麥代替白米白麵，減少血糖波動和生長因子的刺激。

●多吃膳食纖維：大量攝取蔬菜、少量補充水果（因為含有果糖所以不宜多吃）和全穀物，幫助身體把多餘的雌激素順利排出體外。

●補充維生素D：適度日曬或諮詢醫生，補充維生素 D。

中醫師陳怡靜表示，子宮肌瘤常見的症狀包括月經異常等。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

中醫師陳怡靜表示，子宮肌瘤常見的症狀包括月經異常等。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

