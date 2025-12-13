搶救少子化》拚生育 桃園推托育、加碼補助雙胞胎、第3名子女托育費大放送

為了鼓勵婦女多生育，桃園市政府友善托育補助2.0擴大部分，將於明年2月1日上路，加碼育有雙胞胎及第3名子女家庭托育補助。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕為了鼓勵婦女多生育，桃園市政府友善托育補助2.0擴大部分，將於明年2月1日上路，提供育有雙胞胎及第3名子女家庭增額補助，讓家長送托準公共托育服務可以比照公托收費；以送托準公共托嬰中心為例，育有雙胞胎家庭原先每月要負擔1萬1000元，新政策實施後，第1名負擔2000元、第2名1000元，為了鼓勵婦女多生育，桃園市政府友善托育補助2.0擴大部分，將於每月只要負擔3000元，節省8000元。

而育有第三名子女家庭，原先每月要負擔4000元，如今全部都由市府買單，減輕多胞胎家庭的育兒壓力。

鑑於孕婦在懷孕28至36週期間接種疫苗不僅提升保護力，也能透過胎盤將抗體傳給寶寶提供新生兒早期防護，為此，桃園市政府從明年起補助孕婦施打百日咳混合疫苗1800元；另外孕婦呼吸道融合病毒（RSV）疫苗，第1胎孕婦補助1800元、第2胎補助4000元、第3胎以上補助 7680 元。

婦幼局局長杜慈容表示，明年出生的元旦寶寶，以及第3胎（含）以上的新生兒，也將獲得「桃園乖寶寶專屬禮袋」內含餐碗餐具與以市府吉祥物「阿桃」與「園哥」設計的育兒用品，為桃園市第三胎及明年元旦誕生的寶寶獻上誠摯祝福。

市長張善政表示，婦幼局成立後陸續推出的生育與托育補助，並新增多項婦幼支持措施，期盼為家庭打造更完整的孕期照護與育兒支持系統。

