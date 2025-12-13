自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》番茄茄紅素比西瓜吸收好 營養師：吸收度比一比

2025/12/13 18:50

營養師老辜指出，西瓜含水量高、缺乏脂質，茄紅素不易被人體吸收；番茄可經加熱或破碎改善茄紅素吸收率，營養更容易被利用。（圖取自freepik）

營養師老辜指出，西瓜含水量高、缺乏脂質，茄紅素不易被人體吸收；番茄可經加熱或破碎改善茄紅素吸收率，營養更容易被利用。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕西瓜也有茄紅素，但為何健康研究幾乎都是番茄？營養師老辜分享，臨床研究顯示，大部分與心血管、前列腺健康或抗氧化指標相關的研究，其茄紅素來源幾乎都是「番茄」，而非西瓜；原因是，西瓜含水量高、缺乏脂質，茄紅素不易被人體吸收；番茄可經加熱或破碎改善茄紅素吸收率，營養更容易被利用。

老辜在臉書專頁「老辜營養與科學」發文分享，這並不是因為西瓜不好，而是兩者的「吸收效率」差異極大！西瓜確實含有相當高量的茄紅素，且天然就有較易吸收的cis型態。但西瓜幾乎完全由水構成，缺乏吸收脂溶性植化素所需的脂質，以及其他輔助吸收的植化素。沒有脂質，茄紅素難以形成腸道可吸收的微膠粒。

老辜進一步說明，換句話說，西瓜的茄紅素天然含量與結構雖較優，但真正進入血液被人體利用的量其實有限。相比之下，番茄的優勢在於「可加工性」與「協同作用」。加熱或破碎可以將all-trans茄紅素轉為更易吸收的cis型，熟番茄的吸收率可提升2–4倍。

同時，番茄還含有多酚、黃酮與其它類胡蘿蔔素，能促進吸收並形成「整體食物效益」，這是單一茄紅素補充品或西瓜難以取代的。近年來，健康研究結果的茄紅素來源，確實都是番茄。也許正是因為它能提供穩定、可料理，且具備輔助植化素的條件。結合之下，更容易被人體吸收而發揮營養效益。

老辜補充，這當然不代表西瓜不好，只是它不是這場「茄紅素吸收率比賽」的主角，僅此而已。

