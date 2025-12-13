健康網》女性更年期 增睡眠呼吸中止症風險 注意4症狀

耳鼻喉科醫師王曜說明，越來越多研究發現，女性在進入更年期後，因為荷爾蒙的變化，風險也會大幅上升。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕睡再多還是累？小心更年期後的「隱形睡眠殺手」。耳鼻喉科醫師王曜說明，很多人以為打鼾、睡眠呼吸中止症是男性的專利，但越來越多研究發現，女性在進入更年期後，因為荷爾蒙的變化，風險也會大幅上升，常見警訊有日間極度疲倦、情緒與認知功能改變、晨間口乾舌燥、症狀多表現於白天。

王曜在臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」分享，為什麼更年期後，呼吸中止症會找上門？

●荷爾蒙保護力下降：雌激素減少，導致上呼吸道肌肉張力不足，熟睡時容易塌陷，造成呼吸道阻塞。

●體重與脂肪分佈改變：新陳代謝變慢，頸部周圍脂肪堆積，從外部擠壓呼吸道，通道變得更狹窄。

●睡眠結構不穩：熱潮紅、淺眠等問題破壞了深層睡眠穩定性，更容易誘發呼吸中止。

王曜提到，和男性響亮的鼾聲不同，女性的症狀常常展現在白天功能障礙，容易被誤認為是過勞或單純的老化！

隱密警訊

1.日間極度疲倦：晚上明明睡飽了，白天卻還是精神不濟、極度嗜睡，開會或開車時頻頻打瞌睡。

2.情緒與認知功能改變：容易無故頭痛、焦慮、煩躁，或莫名感到心情低落、脾氣變差了。

3.晨間口乾舌燥：晨起時喉嚨特別乾，這是夜間呼吸不順、反射性張口呼吸的結果。

4.症狀多表現於白天：即使沒有大聲打鼾，也請別輕忽白天的這些疲勞與情緒不穩，這是睡眠品質被偷走的重要線索！

建議方式

●警訊觀察：如果白天總是無法集中精神、疲憊不堪，別輕易歸咎於年齡！這就是最重要的就醫警訊。

●生活調整：維持標準體重、盡量側睡、睡前避免飲酒，都能減輕呼吸道的壓力。

●積極就醫檢查：若有上述症狀，特別是枕邊人注意到妳睡覺時呼吸會短暫停止，請儘速諮詢耳鼻喉科醫師，安排專業的睡眠檢查（如PSG）來揪出問題根源。

王曜補充，妳的疲勞，可能不是因為老了，而是睡眠品質被偷走了！

