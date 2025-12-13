自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》女性更年期 增睡眠呼吸中止症風險 注意4症狀

2025/12/13 14:07

耳鼻喉科醫師王曜說明，越來越多研究發現，女性在進入更年期後，因為荷爾蒙的變化，風險也會大幅上升。（圖取自freepik）

耳鼻喉科醫師王曜說明，越來越多研究發現，女性在進入更年期後，因為荷爾蒙的變化，風險也會大幅上升。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕睡再多還是累？小心更年期後的「隱形睡眠殺手」。耳鼻喉科醫師王曜說明，很多人以為打鼾、睡眠呼吸中止症是男性的專利，但越來越多研究發現，女性在進入更年期後，因為荷爾蒙的變化，風險也會大幅上升，常見警訊有日間極度疲倦情緒與認知功能改變晨間口乾舌燥症狀多表現於白天

王曜在臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」分享，為什麼更年期後，呼吸中止症會找上門？

荷爾蒙保護力下降：雌激素減少，導致上呼吸道肌肉張力不足，熟睡時容易塌陷，造成呼吸道阻塞。

體重與脂肪分佈改變：新陳代謝變慢，頸部周圍脂肪堆積，從外部擠壓呼吸道，通道變得更狹窄。

睡眠結構不穩：熱潮紅、淺眠等問題破壞了深層睡眠穩定性，更容易誘發呼吸中止。

王曜提到，和男性響亮的鼾聲不同，女性的症狀常常展現在白天功能障礙，容易被誤認為是過勞或單純的老化！

耳鼻喉科醫師王曜說明，和男性響亮的鼾聲不同，女性的症狀常常展現在白天功能障礙，容易被誤認為是過勞或單純的老化。（圖取自freepik）

耳鼻喉科醫師王曜說明，和男性響亮的鼾聲不同，女性的症狀常常展現在白天功能障礙，容易被誤認為是過勞或單純的老化。（圖取自freepik）

隱密警訊

1.日間極度疲倦：晚上明明睡飽了，白天卻還是精神不濟、極度嗜睡，開會或開車時頻頻打瞌睡。

2.情緒與認知功能改變：容易無故頭痛、焦慮、煩躁，或莫名感到心情低落、脾氣變差了。

3.晨間口乾舌燥：晨起時喉嚨特別乾，這是夜間呼吸不順、反射性張口呼吸的結果。

4.症狀多表現於白天：即使沒有大聲打鼾，也請別輕忽白天的這些疲勞與情緒不穩，這是睡眠品質被偷走的重要線索！

建議方式

警訊觀察：如果白天總是無法集中精神、疲憊不堪，別輕易歸咎於年齡！這就是最重要的就醫警訊。

生活調整：維持標準體重、盡量側睡、睡前避免飲酒，都能減輕呼吸道的壓力。

積極就醫檢查：若有上述症狀，特別是枕邊人注意到妳睡覺時呼吸會短暫停止，請儘速諮詢耳鼻喉科醫師，安排專業的睡眠檢查（如PSG）來揪出問題根源。

王曜補充，妳的疲勞，可能不是因為老了，而是睡眠品質被偷走了！

