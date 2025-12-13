「我是最美麗、最勇敢歐巴桑」67歲她22年抗4癌獲十大鬥士

高美鳳獲台灣癌症基金會全國「十大抗癌鬥士」表揚，由衛福部長石崇良頒獎。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「我是全台灣最美麗，也是最勇敢的歐巴桑！」高美鳳在46歲時發現罹患乳癌，成立「美麗人生乳癌關懷俱樂部」幫助癌友一起抗癌，不料接著發現罹患子宮內膜、大腸癌，抗癌成功，今年初、67歲的她又被確診第4個癌腎盂癌，仍勇敢面對與治療，上月獲台灣癌症基金會全國「十大抗癌鬥士」表揚。

高美鳳是台中醫院「美麗人生乳癌關懷俱樂部」創會長，當時她邊抗癌、邊成立病友團體，6年內陸續發現罹患3個癌症，今年又發現第4個癌，都勇敢抗戰，她說，她家族因為基因缺損，一家6個兄弟姐妹，家族中只要罹癌，就至少會得3個癌症，自嘲「罹癌世家」，面對生死關頭，她仍樂觀、正向面對。

高美鳳說，抗癌過程中不捨家人、病友治療過程的痛，創立美麗人生乳癌關懷俱樂部，舉辦各種旅遊、瑜珈、頌缽活動，讓病友彼此打氣加油，也紓解罹癌抗癌的苦悶與壓力，也擔任醫院癌症中心志工，積極推廣定期檢查、勇敢面對疾病，以自身經歷鼓勵陪伴癌友，在醫療技術不斷提升，「罹癌不再是絕症，有限的生命，仍然可以創造無限的美麗人生。」

抗癌邁入22年，高美鳳體呼籲所有女性朋友要好好疼惜自己身體，定期檢查，尤其有癌症家族史的朋友更要定期健檢，早發現早治療，「面對、接受、處理、放下」，念轉運就轉，否極泰來。

台中醫院血液腫瘤科醫師陳駿逸強調，醫學不斷進步，各大藥廠不斷研發抗癌新藥，健保也逐步放寬癌症用藥給付，降低患者的經濟負擔，「罹癌不可怕，只要配合醫師好好治療，每個人都是最棒的抗癌鬥士！」

高美鳳（左4）與陳駿逸醫師與美麗人生乳癌關懷俱樂部抗癌鬥士鼓勵病友。（記者蔡淑媛攝）

美麗人生乳癌關懷俱樂部姊妹獻上鮮花，恭喜高美鳳榮獲今年十大抗癌鬥士。（記者蔡淑媛攝）

