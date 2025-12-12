健康網》潔牙很重要 醫談牙線3大錯誤用法

不少人使用牙線的方式不對，使得潔牙事倍功半。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大家多少會使用牙線潔牙，不論是否牙痛過，都深刻了解潔牙的重要性。牙醫劉淑韻在臉書粉專「劉淑韻醫師的牙科相談室」上分享，自己近期觀賞《動物方城市2》，注意到有角色使用牙線的方法是錯的，因此淺談3項多數人使用牙線的錯誤方式。

●牙線繞在食指上：正確做法是繞在中指上，用大拇指與食指控制。這是最常見的錯誤，「當我看到病人牙縫清得不好，又說用的是牙線，我就會問他：『你繞在哪一指』。十有八九都錯的。」

●拉直來回鋸：劉淑韻表示，前後拉其實完全沒有清潔到，正確方法是繃直後，靠在牙齒上由牙肉處往咬合面方向刮。

●清不到就放棄了：幾乎沒有一個使用牙線的民眾沒有這個問題，因為不同牙位角度不同、難以操作，相較之下牙線棒使用者反而比較少沒清到的牙縫。這讓人有些難過，因為花了更多功夫，反而結果比較糟糕。

不論用牙線、牙線棒或牙間刷，都是值得鼓勵的方式。但使用不是有用就好，務必要詢問你的牙醫師你是否有清乾淨，清潔狀況搭配回診間隔（3個月或6個月）是否能維持牙齒牙周的健康。

