健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「鹽滷」是什麼？關於豆腐3知識

2025/12/13 09:38

豆腐是相當常見且健康的食材。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕營養師老辜在臉書粉專「老辜營養與科學」表示，「豆腐」富含植物來源的優質蛋白質。但其實不是所有豆腐都含鈣，關鍵就在於使用的凝固劑。

1. 石膏（Gypsum，硫酸鈣Calcium sulfate）

傳統豆腐，大多使用石膏（硫酸鈣）作為凝固劑。口感較紮實又耐煮，是補鈣好食物。鈣的生理功效：

●協助神經傳導。

●幫助血液正常凝固。

●維持骨骼與牙齒健康。

●支持肌肉與心臟收縮。

2. 鹽滷（Nigari，氯化鎂Magnesium chloride）

另一種常見的凝固劑是鹽滷，也就是氯化鎂。口感較柔軟細緻。鎂的生理功效：

●有助醣類正常代謝。

●支持體內能量產生與代謝平衡。

●維持神經、肌肉、心臟的正常功能。

3. 葡萄糖酸內酯（GDL，Glucose-Delta-Lactone）

食品工業中，葡萄糖酸內酯常用於製作豆花或嫩豆腐。質地特別滑嫩、細膩，入口即化但相對易碎。

下次選購豆腐時，不妨看一下成分表，也許能更清楚知道自己吃進什麼，才能選到更符合需求的豆腐。

