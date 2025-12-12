自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》別怕孩子手機成癮 醫：家長陪伴更重要

2025/12/12 18:49

不少人憂心兒少沉迷手機與線上遊戲、社群媒體帶來身心的殘害。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少人憂心兒少沉迷手機與線上遊戲、社群媒體帶來身心的殘害。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期澳洲實際通過限制16歲以下青少年禁止使用社群網站的規定；而青少年的手機成癮等狀況更令不少人憂心不已。

衛福部調查發現，大約每 30 個國中小學生，就有 1 個陷在網路遊戲裡，甚至「想停卻停不了」，課業、人際、睡眠都受到影響。身心科醫師莊偉辰在臉書粉專「台北得悅身心診所」說明，「孩子和螢幕的距離，是每個爸媽都在擔心的事」。雖然與孩子訂立規則重要，但真正能守護孩子的，是爸媽的陪伴。

過度使用3C的常見表現有：

•一拿到手機或平板就停不下來。

•對其他活動提不起興趣，只想上網或打電動。

•日夜顛倒、睡眠不足，課業與學習表現也跟著下滑。

•不太出門、生活退縮，或情緒特別容易暴躁。

爸媽和老師能怎麼做？

●陪伴比禁止更重要：不要只把 3C 當成「管制」的對象，而是陪孩子一起討論、一起使用。

●作息要先顧好：先完成作息、功課，再使用網路或遊戲。

●生活小規則：睡前一小時不使用螢幕、裝置放在公共空間充電、不看來路不明的內容。

●提供替代選擇：運動、閱讀、手作、桌遊、戶外活動，幫孩子找回「生活的樂趣」。

●觀察轉換期：特別是長假結束、開學後的幾週，留意孩子能不能慢慢把生活模式調回正軌。

醫師想提醒的事

●失控才是警訊：觀察的不只是使用時間，更重要的是遊戲是否已取代課業、人際、睡眠；明知道不好卻還停不下來。

●不要急著貼標籤：用積極鼓勵、健康促進的方式陪伴，比單純把過度使用當「病」更有幫助。

●看見背後的原因：過度使用往往是訊號，背後多半是現實生活裡的孤單或挫折。

